New Yorks berühmter Weihnachtsbaum begibt sich auf eine 322 Kilometer lange Reise

Der berühmte Weihnachtsbaum, der jedes Jahr im Rockefeller Center in den USA aufgestellt wird, hat auch in diesem Jahr seine lange Reise begonnen. Am 5. November wurde der 75 Jahre alte, 23 Meter hohe und fast 11 Tonnen schwere Baum gefällt und auf einen Spezialtransporter geladen.

Der Baum wird zum Rockefeller Center in New York City gebracht. Die Ankunft ist für den 7. November geplant. Der Transport erfordert ein spezielles Fahrzeug und entsprechende Vorbereitungen, da seine enorme Größe und sein Gewicht während der Fahrt besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

Nachdem der Baum im Rockefeller Center aufgestellt wurde, wird er festlich geschmückt. An seinen Zweigen werden mehr als 50.000 bunte Lichter angebracht und an der Spitze wird der berühmte Swarovski-Stern platziert.

Am 2. Dezember findet die traditionelle feierliche Zeremonie statt, bei der die Lichter des Baumes zum ersten Mal eingeschaltet werden. Diese Veranstaltung gilt als eine der am meisten erwarteten Feiertagstraditionen in New York. Der riesige Baum im Rockefeller Center zieht Tausende von Einheimischen und Touristen an.