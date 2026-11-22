Im indischen Bundesstaat Manipur hat der Konsum von minderwertigem und gepanschtem Alkohol zu schwerwiegenden Folgen geführt. Bisher sind mindestens 11 Menschen gestorben, mehr als 180 Bürger wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bei den meisten Betroffenen wurden Anzeichen einer Methanolvergiftung festgestellt. Dies berichtete Reuters.

Es wird berichtet, dass Hunderte von Menschen, die lokal hergestellten Alkohol konsumiert hatten, begannen, sich unwohl zu fühlen. Patienten in kritischem Zustand wurden in medizinische Einrichtungen gebracht. Der Regierungschef des Bundesstaates, Hemchand Yumnam, erfuhr von dem Vorfall und besuchte zwei Krankenhäuser, in denen die Opfer behandelt werden.

Bei einem Treffen mit der Leitung der medizinischen Einrichtungen legte er besonderes Augenmerk auf die Frage der notwendigen Hilfe für die Patienten.

„Ich habe die Leitung beider Krankenhäuser angewiesen, den Patienten eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu bieten und alle notwendigen Bedingungen zu schaffen“, sagte er.

Laut lokalen Medienberichten zeigten die meisten der hospitalisierten Personen Symptome einer Methanolvergiftung. Die Regierung hat Fachärzte hinzugezogen und die notwendigen Medikamente für die Opfer bereitgestellt. Zudem werden Maßnahmen ergriffen, um die Ursachen des Vorfalls zu ermitteln und die Vergiftungsfälle zu untersuchen.

Tragödien im Zusammenhang mit gepanschtem Alkohol gab es bereits früher

Solche Massenvergiftungen wurden nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Ländern registriert.

Insbesondere starben 2025 in Russland 45 Menschen durch den Konsum von gepanschtem Alkohol. Im selben Jahr kamen in der Türkei 33 Menschen durch eine Vergiftung mit selbstgebranntem Alkohol ums Leben. 14 von ihnen waren usbekische Staatsbürger.

Darüber hinaus starben 2024 im indischen Bundesstaat Tamil Nadu 54 Menschen an einer Methanolvergiftung durch alkoholische Getränke.

Experten betonen, dass mit Methanol verunreinigte alkoholische Getränke lebensgefährlich sind. Die jüngste Tragödie in Manipur hat erneut gezeigt, wie wichtig die Kontrolle von minderwertigen und gefälschten Produkten ist.