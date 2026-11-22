Die einzige Goldmedaille für das usbekische Team holte Muhammadjon Masharipov (-60 kg). Unser junger Judoka setzte sich in seiner Gewichtsklasse gegen alle Konkurrenten durch und wurde Weltmeister.

Unser Nationalteam sammelte eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Dieses Ergebnis sicherte Usbekistan den 5. Platz in der Gesamtwertung.

Die „Olimpiya shaharchasi“ in unserer Hauptstadt versammelte drei Tage lang die jungen Stars des Welt-Judos. Bei dem Wettbewerb, an dem fast 600 Sportler unter 21 Jahren aus 78 Ländern teilnahmen, erzielten die usbekischen Judoka beachtliche Ergebnisse.

Bei der dreitägigen Junioren-Weltmeisterschaft in Taschkent gewann das usbekische Nationalteam drei Medaillen. Muhammadjon Masharipov wurde Weltmeister, Sa’dulla Ravshanov gewann Silber und Fazliddin Rafikov sicherte sich Bronze. In der Gesamtwertung schaffte es Usbekistan unter die fünf besten Nationen der Welt.

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Masharipovs Erfolg war das wichtigste Ergebnis für das usbekische Team bei diesem Turnier. Seine Goldmedaille war entscheidend dafür, dass unser Land einen der vorderen Plätze in der Gesamtwertung belegen konnte.

Silber für Ravshanov, Bronze für Rafikov

Zwei weitere Vertreter des usbekischen Nationalteams stiegen ebenfalls auf das Podium.

Sa’dulla Ravshanov (-81 kg) — Gewinner der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft.

Fazliddin Rafikov (+100 kg) — Gewinner der Bronzemedaille des Wettbewerbs.

Auf diese Weise erfreuten die usbekischen Judoka ihre Landsleute mit drei verschiedenen Ergebnissen: Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.

Russland auf dem ersten, Japan auf dem vierten Platz

In der Gesamtwertung belegte die Russische Föderation mit 4 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen den ersten Platz.

Das türkische Nationalteam wurde mit 2 Gold- und 1 Silbermedaille Zweiter. Die Vertreter Frankreichs gewannen ebenfalls 2 Goldmedaillen und schafften es mit einer weiteren Bronzemedaille unter die Top 3.

Japan, das als Heimat des Judo gilt, belegte mit 1 Gold-, 2 Silber- und 5 Bronzemedaillen den vierten Platz. Das usbekische Nationalteam sicherte sich den 5. Platz und schaffte es damit in die Top 5.

Die Top 5 der Weltmeisterschaft

Platz Land Gold Silber Bronze 1 Russland 4 2 4 2 Türkei 2 1 0 3 Frankreich 2 0 1 4 Japan 1 2 5 5 Usbekistan 1 1 1

Das Ergebnis in Taschkent — ein wichtiger Schritt für den usbekischen Judosport

Dass das usbekische Nationalteam bei einer Weltmeisterschaft mit fast 600 Sportlern aus 78 Ländern unter die ersten fünf kam, hat das Potenzial unserer jungen Judoka erneut unter Beweis gestellt.

Besonders erfreulich ist, dass Muhammadjon Masharipov Weltmeister wurde und auch Sa’dulla Ravshanov sowie Fazliddin Rafikov Medaillen gewannen. Der Wettbewerb in unserer Hauptstadt war für die jungen usbekischen Sportler nicht nur eine Medaillenchance, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Stärke auf internationaler Bühne zu zeigen.