Der 11. Spieltag der Premier League verlief für die Favoriten nicht nach Plan. Chelsea verlor zu Hause deutlich gegen Leeds, Manchester Cityspielte unentschieden gegen Fulham und blieb damit im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Auch Arsenal ließ bei Newcastle zwei Punkte liegen.

Am 21. November wurden sieben Spiele des 11. Spieltags der Saison 2026/2027 in der englischen Meisterschaft ausgetragen. Das sensationellste Ergebnis des Spieltags gab es in London: Chelsea unterlag vor heimischer Kulisse gegen Leeds mit 1:4.

Manchester Cityund Arsenal konnten ebenfalls nicht gewinnen. Im Gegensatz dazu setzte Bournemouth seine Erfolgsserie fort und baute seine Siegesserie wettbewerbsübergreifend auf neun Spiele aus.

Chelsea verlor zu Hause mit 1:4

Chelsea — Leeds 1:4

Das unerwartetste Ergebnis des Spieltags wurde in London registriert. Chelsea empfing Leeds zu Hause, verlor das Spiel jedoch deutlich.

Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch ein Tor von Emanuel Emegha in Führung. Doch Leeds antwortete prompt: In der 28. Minute glich Noah Okafor aus.

In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihren Druck weiter aus. In der 53. Minute verwandelte Dominic Calvert-Lewin einen Elfmeter und brachte Leeds in Führung. Fünf Minuten später erzielte Okafor seinen zweiten Treffer und schnürte den Doppelpack.

In der 90. Minute traf Brenden Aaronson erneut und besiegelte den Endstand von 1:4.

Damit kassierte Chelsea vor den eigenen Fans eine schwere Niederlage. Leeds kehrte mit einem deutlichen Sieg aus London zurück.

Manchester Citykonnte auch im vierten Spiel nicht gewinnen

Manchester CityManchester City— Fulham 1:1

Auch das Team von Pep Guardiola konnte seine Fans zu Hause nicht glücklich machen. Im Spiel gegen Fulham erreichte City nur ein 1:1-Unentschieden.

Die Gäste gingen in der Partie in Führung. In der 16. Minute traf Rodrigo Muniz und brachte Fulham in Front.

Manchester City gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich. In der 57. Minute traf Elliot Anderson zum 1:1.

In der verbleibenden Zeit versuchten beide Teams den Siegtreffer zu erzielen, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Nach diesem Resultat blieb Manchester City in der englischen Meisterschaft zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Für die Schützlinge von Guardiola könnte dieser Ausgang im Titelrennen teuer werden.

Arsenal lässt bei Newcastle zwei Punkte liegen

Newcastle — Arsenal 2:2

In einem weiteren Spitzenspiel des Spieltags traf Arsenal auswärts auf Newcastle. Die hart umkämpfte Partie endete 2:2.

Eberechi Eze, Harvey Barnes, Malick Thiaw und Noni Madueke trugen sich in die Torschützenliste ein. Dennoch konnte keines der beiden Teams den Gegner besiegen.

Am Ende musste sich Arsenal mit einem Punkt begnügen. Dies verhinderte, dass die Londoner ihre Tabellenführung weiter ausbauen konnten.

Bournemouth feiert den neunten Sieg

Bournemouth — Nottingham Forest 2:0

Bournemouth, eines der konstantesten Teams des Spieltags, feierte einen weiteren Sieg. Das Team schlug Nottingham Forest zu Hause mit 2:0.

In der 19. Minute eröffnete Evanilson den Torreigen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Justin Kluivert auf 2:0 und festigte die Führung der Gastgeber.

Damit baute Bournemouth seine Siegesserie wettbewerbsübergreifend auf neun Spiele aus. Das Team liefert eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der Saison.

Tottenham gewinnt, Aston Villa spielt unentschieden

Tottenham — Ipswich 2:0

Tottenham besiegte Ipswich zu Hause mit 2:0. Luka Williams-Barnett traf in der 15. Minute zur Führung, Dominic Solanke legte in der 52. Minute nach.

Aston Villa — Sunderland 0:0

Im Duell zwischen Aston Villa und Sunderland gab es keinen Sieger. Während des Spiels konnte keines der Teams treffen, sodass es beim 0:0 blieb.

Coventry schlägt Crystal Palace

Coventry — Crystal Palace 3:2

Eines der torreichsten Spiele des Spieltags fand zwischen Coventry und Crystal Palace statt. Die Gastgeber gewannen mit 3:2.

Taiwo Awoniyi brachte Coventry in der 5. Minute in Führung. Yann Pino glich in der 13. Minute aus. In der 30. Minute brachte Takeshi Sakamoto die Gastgeber erneut in Führung, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Jorgen Strand Larsen wieder aus.

Die Entscheidung fiel in der 85. Minute. Ein Eigentor eines Spielers von Crystal Palace bescherte Coventry den 3:2-Sieg.

Ergebnisse des 11. Spieltags der Premier League vom 21. November

Spiel Ergebnis Manchester City — Fulham 1:1 Bournemouth — Nottingham Forest 2:0 Aston Villa — Sunderland 0:0 Tottenham — Ipswich 2:0 Chelsea — Leeds 1:4 Coventry — Crystal Palace 3:2 Newcastle — Arsenal 2:2

Das Titelrennen in der Premier League spitzt sich zu

Diese Ergebnisse des 11. Spieltags waren ein ernstes Signal für mehrere Favoriten. Chelsea verlor zu Hause deutlich, Manchester City konnte seine sieglose Serie nicht beenden und Arsenal ließ auswärts zwei Punkte liegen.

Im Gegensatz dazu setzt Bournemouth seine Siegesserie fort und zeigt eine stabile Leistung. Es bleibt spannend, wie sich die kommenden Spiele der Saison auf den Wettbewerb an der Tabellenspitze auswirken werden.