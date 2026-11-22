Am 11. Spieltag der französischen Meisterschaft besiegte Paris Saint-Germain Nizza auswärts mit 3:2 und festigte die Tabellenführung. Die Freude der Pariser über den Sieg wurde jedoch durch die schwerwiegend aussehende Verletzung von Désiré Doué getrübt. Lyon sicherte sich derweil wichtige drei Punkte beim OSC Lille.

Der aktuelle Spieltag in der französischen Ligue 1 bot eine Reihe interessanter Ergebnisse. Im Spitzenspiel des Spieltags setzte sich PSG nur mit Mühe gegen Nizza durch. Obwohl die Pariser während der Partie mit zwei Toren führten, kämpften die Gastgeber bis in die letzten Minuten.

Gleichzeitig besiegte Lyon auswärts Lille, während Monaco zu Hause erneut nicht gewinnen konnte.

PSG verteidigt Zwei-Tore-Vorsprung und sichert sich den Sieg

Nizza — PSG 2:3

Für die Pariser war das Spiel in Nizza kein Selbstläufer. Die Gastgeber gingen bereits in der 7. Minute durch ein Tor von Mohamed Amoura in Führung und brachten den Favoriten in Bedrängnis.

Doch PSG übernahm schnell die Kontrolle. In der 30. Minute verwandelte Senny Mayulu einen Elfmeter zum Ausgleich. Nur eine Minute später brachte Désiré Doué die Pariser mit seinem Treffer in Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste, die Führung zu verwalten. In der 84. Minute erhöhte Ferran Torres auf 3:1 und brachte sein Team dem Sieg einen großen Schritt näher.

Nizza gab sich jedoch nicht geschlagen. In der 4. Minute der Nachspielzeit verkürzte Ali Abdi auf 2:3. Dennoch konnten die Gastgeber in der verbleibenden Zeit nicht mehr ausgleichen.

Am Ende gewann PSG mit 3:2 und baute nach 11 Spieltagen mit 26 Punkten die Tabellenführung weiter aus.

PSG siegt, doch Doués Verletzung sorgt für Sorgen

Das unangenehmste Ereignis des Spiels für die Pariser war der Vorfall um Désiré Doué. Der Angreifer verletzte sich Ende der ersten Halbzeit am Knie und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

PSG-Trainer Luis Enrique erklärte, dass die Verletzung ernst aussehe. Er betonte jedoch, dass man die medizinischen Untersuchungsergebnisse abwarten müsse, um eine genaue Diagnose zu stellen.

Der Zustand von Doué löste bei den Pariser Fans große Sorge aus, da der Spieler eine Schlüsselrolle in der Offensive des Teams einnimmt. Wann er auf den Platz zurückkehren wird, hängt nun von den Untersuchungsergebnissen ab.

Lyon gelingt wichtiger Auswärtssieg in Lille

Lille — Lyon 0:1

In einem weiteren Topspiel des Spieltags traf Lyon auswärts auf Lille. Das einzige Tor der Partie erzielte Mads Bidstrup in der 39. Minute.

In der restlichen Spielzeit änderte sich das Ergebnis nicht mehr und die Gäste verteidigten den 1:0-Sieg. Dieses Resultat verschafft Lyon eine wichtige Gelegenheit, seine Position in der Tabelle zu verbessern.

Monacos sieglose Serie erreicht sechs Spiele

Monaco — Auxerre 1:1

Monaco empfing Auxerre zu Hause, konnte aber erneut nicht gewinnen. Die Gäste gingen in der 28. Minute durch ein Tor von Romain Philippoteaux in Führung.

Die Gastgeber schafften es in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu drehen. In der 81. Minute erzielte Edan Diop den Ausgleichstreffer.

Dennoch konnte Monaco in der verbleibenden Zeit keinen Siegtreffer mehr erzielen. Das Spiel endete 1:1 und die sieglose Serie des Teams in der Meisterschaft erreichte sechs Partien.

Hoher Sieg für Troyes, knapper Erfolg für Brest

Troyes besiegte Le Havre zu Hause mit 3:1. Obwohl die Gäste durch ein Tor von Josh Maja in der 2. Minute in Führung gingen, drehten die Gastgeber das Spiel zu ihren Gunsten.

Antoine Mié erzielte in der 18. und 68. Minute zwei Tore und schnürte einen Doppelpack. Renaud Ripart setzte in der 7. Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

In einer weiteren Begegnung besiegte Brest auswärts Straßburg mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Noah Edjouma in der 21. Minute.

Das Duell zwischen Lens und Toulouse endete 1:1. Nachdem Jacen Russell-Rowe die Gäste in der 38. Minute in Führung gebracht hatte, glich Michaël Cuisance zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 46. Minute aus.

Ergebnisse des 11. Spieltags der französischen Meisterschaft

Begegnung Ergebnis Troyes — Le Havre 3:1 Nizza — PSG 2:3 Lille — Lyon 0:1 Lens — Toulouse 1:1 Straßburg — Brest 0:1 Monaco — Auxerre 1:1

PSG festigt die Tabellenspitze, Monaco steckt in der Krise

Die Ergebnisse des 11. Spieltags haben die Situation der Teams in der Saison erneut verdeutlicht. PSG behielt durch den hart erkämpften Auswärtssieg mit 26 Punkten die Tabellenführung. Die Verletzung von Désiré Doué wurde jedoch zur größten Sorge der Pariser nach dem Sieg.

Monaco hingegen kann seine sieglose Serie nicht stoppen. In den kommenden Spieltagen wird das Team versuchen, diesen negativen Trend zu korrigieren. Der Kampf in der Ligue 1 spitzt sich immer weiter zu.