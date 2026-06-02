edgeX-Plattform macht externe Kräfte für den Absturz des EDGE-Tokens verantwortlich

Die dezentrale Börse edgeX führte den Kurssturz ihres EDGE-Tokens um mehr als 40 % auf eine „vorsätzliche“ Manipulation durch eine unbekannte externe Partei zurück. Der bekannte On-Chain-Ermittler ZachXBT wies diese Behauptungen jedoch zurück und bewertete die Situation anders. Laut CoinMarketCap stürzte der Preis von EDGE am Dienstag von 1,20 USD auf 0,3663 USD ab, was einem Rückgang von fast 70 % entspricht. Dies berichtete Cointelegraph.com.

Das edgeX-Team gab im sozialen Netzwerk X bekannt, dass es die abrupten und unregelmäßigen Kursbewegungen beobachte und aktiv untersuche. Als Reaktion darauf betonte ZachXBT, dass das Gesamtangebot des Projekts von einer Gruppe von Insidern kontrolliert werde und der Token aufgrund des geringen „Free Float“ extrem anfällig für solche Schwankungen sei. Er forderte das Projekt auf, die Vereinbarungen mit Market Makern offenzulegen.

Derzeit sind nur 350 Millionen der insgesamt 1 Milliarde EDGE-Token im Umlauf, was bedeutet, dass zwei Drittel des Gesamtangebots noch nicht auf dem Markt sind. Unter solch geringen Liquiditätsbedingungen können Verkäufe durch Großanleger zu einem drastischen Preisverfall führen. Die edgeX-Plattform betont, dass die Systemsicherheit nicht beeinträchtigt wurde und es sich lediglich um einen externen Angriff auf die Marktintegrität handele.

ZachXBT reagierte sarkastisch auf die Stellungnahme des Projekts und schrieb, es sei natürlich, dass eine Partei, die fast das gesamte Angebot kontrolliert, sich selbst nicht für schuldig befinde. Laut DefiLlama liegt edgeX beim Handelsvolumen auf Platz 16 und verfügt über einen Total Value Locked (TVL) von 137 Millionen USD. Der Rückgang der allgemeinen DEX-Marktaktivität stellt ein zusätzliches Risiko für solche Token mit geringer Liquidität dar.