Bitwise: Bitcoin-Preis könnte vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise 224.000 USD erreichen

Laut einem neuen Bericht der Vermögensverwaltungsgesellschaft Bitwise könnte der Preis von Bitcoin (BTC) deutlich steigen, wenn die Sorgen der Anleger hinsichtlich der Staatsverschuldung zunehmen. Der Druck auf die globalen Anleihemärkte und die steigende Staatsverschuldung stärken die Rolle von Bitcoin als Absicherung gegen makroökonomische Risiken. Einem Analysemodell zufolge könnte der theoretische „faire Wert“ des Vermögenswerts 224.000 USD erreichen. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge werden Regierungen und Unternehmen im Jahr 2026 etwa 29 Billionen USD aufnehmen müssen. Das sind 17 Prozent mehr als 2024 und fast doppelt so viel wie vor einem Jahrzehnt. Bemerkenswert ist, dass etwa 78 Prozent der Schulden der OECD-Staaten voraussichtlich ausschließlich für die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet werden.

Der japanische Markt steht derzeit im Mittelpunkt. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen des Landes ist auf 2,78 Prozent gestiegen, während die Staatsverschuldung 230 Prozent des BIP erreicht hat. Auch in den USA verzeichnete die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen mit 5,11 Prozent den höchsten Stand seit 2007. Unter diesen Bedingungen sind die Risikoprämien für Staatsanleihen auf das höchste Niveau seit der europäischen Schuldenkrise 2011-2012 gestiegen.

Die Analysten von Bitwise stützen sich auf ein vom Investor Greg Foss entwickeltes Modell und betonen, dass der Preis von Bitcoin auf 224.000 USD steigen könnte, wenn er breiter als Absicherung gegen das Risiko eines Staatsbankrotts akzeptiert wird. Dies ist jedoch keine präzise Preisprognose, sondern eine theoretische Bewertung. Kurzfristig wird erwartet, dass der Bitcoin-Preis aufgrund hoher Realzinsen und strenger finanzieller Bedingungen in einer bestimmten Spanne bleibt.

Historischen Daten zufolge schneidet Bitcoin in Phasen sinkender Realzinsen gut ab. Wenn der Fed-Zinssatz unter der Inflationsrate liegt, verlieren Bargeld und Anleihen an Attraktivität, was Anleger dazu veranlasst, verstärkt in Krypto-Assets zu investieren. Sollten Zentralbanken gezwungen sein, Liquidität zur Stabilisierung der Finanzmärkte zuzuführen, könnte dies ein starker Katalysator für Bitcoin sein.