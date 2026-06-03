WTW steigt mit Übernahme der Plattform Redefind in den Krypto-Versicherungsmarkt ein

Der globale Versicherungsmakler und Risikoberater WTW hat die Übernahme der Krypto-Versicherungsplattform Redefind bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde ein neuer Dienst zum Schutz digitaler Vermögenswerte eingeführt. Dieser Service deckt forensische Untersuchungen, Asset-Tracing und Kosten für die rechtliche Wiederbeschaffung bei Diebstahl oder Verlust von Kryptowährungen ab. Dies berichtet Cointelegraph.com berichtet .

Die Redefind-Plattform ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen, Versicherungen für digitale Vermögenswerte über verschiedene Speichermethoden hinweg abzuschließen. Nach Angaben des Unternehmens nutzt das System einen kryptografischen Eigentumsnachweis, um versicherte Vermögenswerte zu verifizieren. Das neue Produkt wird zunächst auf dem britischen Markt eingeführt und soll später auf andere Regionen ausgeweitet werden.

WTW bezeichnete diese Übernahme als Teil seiner Strategie, das Dienstleistungsangebot für Kunden im Bereich digitale Finanzen, Kryptomärkte und tokenisierte Vermögenswerte zu erweitern. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Die Redefind-Gründer Richard Daws und Connor Edward werden ihre Tätigkeit nun im Rahmen des Maklergeschäfts Willis bei WTW fortsetzen.

In letzter Zeit zeigen globale Versicherungsunternehmen ein wachsendes Interesse an kryptobezogenen Produkten. So hat Delaware Life Bitcoin-Annuitäten eingeführt, die an den BlackRock-Index gekoppelt sind, während Dubai Insurance ein Wallet eingeführt hat, mit dem Kunden Versicherungsprämien in Kryptowährungen zahlen können. Zudem hat Aon erfolgreich Tests für Zahlungen mit den Stablecoins USDC und PYUSD abgeschlossen.

Darüber hinaus entwickeln Unternehmen wie Meanwhile und Tabit Versicherungs- und Sparprodukte, indem sie ihre Reserven vollständig in Bitcoin-Assets halten. Solche Trends zeigen, dass der traditionelle Finanz- und Versicherungssektor zunehmend mit Blockchain-Technologien und digitalen Vermögenswerten verschmilzt.