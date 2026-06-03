Coinbase investiert in ProShares-ETF für Stablecoins

Die Kryptobörse Coinbase hat in den auf Stablecoins ausgerichteten Geldmarktfonds von ProShares investiert. Das Unternehmen erwartet eine steigende Nachfrage nach Vermögenswerten, die an den Dollar gekoppelte Token besichern, im Rahmen des in den USA verabschiedeten GENIUS Act. Coinbase (COIN) gab am Dienstag die Höhe der Investition in den ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) nicht bekannt. Cointelegraph.com berichtete .

Gemäß dem GENIUS Act müssen Stablecoin-Emittenten ihre Token mit hochliquiden Vermögenswerten wie Bargeld, Bankeinlagen und kurzfristigen US-Staatsanleihen besichern. Der IQMM-Fonds ermöglicht den Zugang zu diesen Reservevermögenswerten über eine börsengehandelte Fondsstruktur. Der im Februar aufgelegte Fonds investiert ausschließlich in US-Staatspapiere mit einer Laufzeit von 93 Tagen oder weniger.

Vertreter von Coinbase erklärten, dass diese Investition vollständig mit dem Stablecoin-Geschäft und den Cash-Management-Operationen des Unternehmens übereinstimmt. Als wichtiger Infrastrukturanbieter für den USDC-Stablecoin von Circle ist Coinbase daran interessiert, den Pool regulierter und liquider Anlageinstrumente zu erweitern.

Gleichzeitig diskutieren US-Gesetzgeber den Gesetzentwurf CLARITY Act zur Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte. Dieses Gesetz zielt darauf ab, Regeln für Kryptomärkte festzulegen und die Rolle der Bundesbehörden zu klären. Coinbase Chief Policy Officer Faryar Shirzad bezeichnete den CLARITY Act als die wichtigste Finanzreform seit dem Dodd-Frank Act.

Der Bankensektor lehnt diesen Gesetzentwurf jedoch ab. Insbesondere warnte JPMorgan-Chef Jamie Dimon, dass die Erlaubnis für Kryptofirmen, Zinsen auf Stablecoin-Guthaben zu zahlen, ungleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Banken und Digital-Asset-Unternehmen schaffen würde. Im US-Senat dauern die hitzigen Debatten zu diesen Themen an.