Netflix, eine der weltweit größten Streaming-Plattformen, treibt weiterhin revolutionäre Veränderungen in der Filmindustrie voran. Dem jüngsten Bericht des Unternehmens zufolge wurden generative KI-Technologien bisher bei der Produktion von über 300 Filmen und Serien erfolgreich eingesetzt. Dies ermöglicht nicht nur eine Senkung der Produktionskosten, sondern auch die Erstellung komplexer visueller Szenen in kürzerer Zeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In seinem Bericht zum zweiten Quartal hob die Netflix-Führung die Möglichkeiten der KI hervor. Es wurde bekannt gegeben, dass diese Technologie in fast allen Phasen der Inhaltserstellung aktiv eingesetzt wird – von der ersten Konzeptentwicklung bis hin zur Postproduktion und finalen Visualisierung. Dies hilft Kreativteams, Ideen umzusetzen, die zuvor als unmöglich galten.

Eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit und hoher Qualität

Laut ixbt.com ist KI besonders nützlich bei der Erstellung von Massenszenen und komplexen Action-Sequenzen. Während bei traditionellen Methoden für solche Szenen Hunderte von Stuntmen, Statisten und teure Kulissen erforderlich wären, senken generative Technologien diesen Prozess nun erheblich.

Das Unternehmen nannte auch konkrete Beispiele für den Einsatz dieser Technologie. Insbesondere in der indischen Sportserie Glory, der brasilianischen Miniserie Brasil 70: A Saga do Tri und dem US-amerikanischen Geschichtsdokumentarfilm The American Experiment sind groß angelegte, KI-gestützte Szenen zu sehen. In diesen Projekten spielte die Technologie eine unverzichtbare Rolle bei der Rekonstruktion historischer Umgebungen und der Darstellung von Massenveranstaltungen.

Netflix-Experten betonen, dass ohne die Unterstützung durch KI einige der komplexen und teuren Szenen in diesen Projekten hätten komplett gestrichen werden müssen. Die Technologie spart nicht nur Budget, sondern verbessert auch die Bildqualität und ermöglicht es, Inhalte schneller an die Zuschauer zu liefern. Dies ist ein großer Vorteil auf dem hart umkämpften Streaming-Markt.

Diese Nachricht ist auch für Zuschauer in Usbekistan von Bedeutung, da die Zunahme hochwertiger Inhalte auf der Netflix-Plattform und deren schnellere Veröffentlichung direkt mit der globalen technologischen Entwicklung zusammenhängen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der mit KI erstellten Filme in Zukunft weiter steigen wird, was neue Standards in der Filmindustrie setzen wird.