Bellingham verrät Englands nächstes Ziel nach Bronze

Die englische Nationalmannschaft beendete die WM 2026 mit einem Sieg gegen Frankreich und der Bronzemedaille. Jude Bellingham gab zu, dass dies nicht das ursprüngliche Ziel des Teams war, bezeichnete es jedoch als solides Fundament für zukünftige große Pläne.

Die „Three Lions“ gewannen ein dramatisches Spiel mit 10 Toren mit 6:4. Dies war Englands bestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 1966.

«Wir sind nicht für Bronze hierhergekommen»

Laut Fabrizio Romano betonte Bellingham, dass die Spieler es verdient hätten, das Turnier mit einem positiven Gefühl zu beenden.

«Diese Mannschaft hatte es voll und ganz verdient, die Saison auf einem so hohen Niveau zu beenden. Natürlich sind wir nicht für genau dieses Ergebnis hierhergekommen».

Englands Hauptziel war es, das Finale zu erreichen und um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Doch Thomas Tuchels Schützlinge verloren im Halbfinale mit 1:2 gegen Argentinien und verpassten den Einzug in das entscheidende Spiel.

Bellingham nennt Bronze ein wichtiges Fundament

Der Spieler glaubt, dass das beste Ergebnis seit 1966 England Selbstvertrauen für kommende Turniere geben sollte.

«Die beste Platzierung seit 1966 ist eine solide Basis, um darauf die Zukunft aufzubauen».

Im Spiel gegen Frankreich traf Bellingham selbst ebenfalls. In einer Partie, in der Bukayo Saka einen Hattrick erzielte, trafen auch Declan Rice und Ezri Konsa. England sicherte sich damit zum ersten Mal die Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft.

Besonderer Dank an die Fans

Bellingham richtete sich auch an die englischen Fans, die das Team während des gesamten Turniers unterstützt haben.

«Noch einmal danke ich den Fans der englischen Nationalmannschaft. Dieser Sommer war in vielerlei Hinsicht unvergesslich. Es war eine sehr schöne Erfahrung».

Obwohl England das Finale nicht erreichen konnte, zeigten sie im Spiel gegen Frankreich, dass sie sich nach der Halbfinalniederlage mental erholen konnten. Nun steht Tuchel vor der Aufgabe, die Bronzemedaille nicht als einmaliges Ergebnis, sondern als Beginn einer neuen Ära zu etablieren.

Wann beginnt das WM-Finale 2026?

Die WM 2026, an der erstmals 48 Nationalmannschaften teilnahmen, fand in den USA, Kanada und Mexiko statt. Im entscheidenden Spiel des Turniers treffen Spanien und Argentinien aufeinander.

Das Finale beginnt am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey um 15:00 Uhr Ortszeit. Nach Taschkenter Zeit entspricht dies 00:00 Uhr in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli. genau.

Für England endete die Weltmeisterschaft mit Bronze. Aus Bellinghams Worten geht hervor, dass das Team dieses Ergebnis nicht als Endstation, sondern als Startpunkt für den nächsten großen Schritt betrachtet.