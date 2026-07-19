Holloway stellt Bedingungen für die UFC: Wer kommt als Nächstes?

Der ehemalige UFC-Champion Max Holloway hat zwei Szenarien für seinen nächsten Kampf enthüllt. Sollte ein dritter Schlagabtausch mit Conor McGregor nicht zustande kommen, fordert der US-Kämpfer einen Titelkampf im Leichtgewicht gegen Justin Gaethje.

Diese Idee ist mehr als nur ein gewöhnlicher Titelanspruch. Der vorherige Kampf zwischen Holloway und Gaethje endete mit einem der berühmtesten Knockouts in der UFC-Geschichte.

„Gebt mir endlich einen Titelkampf“

Holloway wandte sich an die UFC-Führung und betonte, dass er eine Meisterschaftschance verdient habe.

„Gebt mir endlich einen Titelkampf. Justin Gaethje und ich haben unsere eigene Geschichte. Jeder weiß, dass dies ein echter Krieg im Stand wäre. Warum also diesen Kampf nicht organisieren?“, sagte er.

Gaethje ist derzeit der amtierende UFC-Leichtgewichts-Champion. Daher könnte ein mögliches Rematch diesmal nicht nur ein hochkarätiger Kampf, sondern ein Duell um den Haupttitelgürtel sein.

Ihr erster Kampf ging in die Geschichte ein

Holloway und Gaethje kämpften im April 2024 bei UFC 300 um den BMF-Gürtel. Nachdem er fünf Runden lang dominierte, forderte Holloway seinen Gegner in den letzten Sekunden zu einem offenen Schlagabtausch auf.

Eine Sekunde vor Kampfende schickte er Gaethje mit einem schweren Knockout auf die Bretter. Diese Szene wurde zu einem der berühmtesten Finishes der UFC-Geschichte.

Da Gaethje nun den Meisterschaftsgürtel hält, hat das Rematch für beide Kämpfer eine besondere Bedeutung: Holloway will Doppel-Champion werden, während Gaethje Revanche für eine seiner schwersten Niederlagen sucht.

Was ist mit dem dritten Kampf gegen McGregor?

Holloway besiegte kürzlich Conor McGregor bei UFC 329. Der Kampf wurde durch technischen Knockout gestoppt, nachdem sich der Ire nach 1:09 Minuten der ersten Runde am Knie verletzt hatte.

McGregor äußerte später den Wunsch nach einem dritten Kampf gegen Holloway. Ihm stehen jedoch eine Operation und ein langer Genesungsprozess bevor. Auch Dana White erklärte, dass es noch zu früh sei, über dieses Rematch zu sprechen.

Daher ist Holloways Plan klar: Wenn McGregor nicht bald zurückkehren kann, will er keine Zeit verlieren und gegen Gaethje um den Titel kämpfen.

Welche Option wird die UFC wählen?

Ein Rematch gegen Gaethje ergibt aus sportlicher Sicht Sinn: Sie haben eine gemeinsame Geschichte, der erste Kampf stieß auf großes Interesse und Holloway hat den Champion bereits besiegt.

Es gibt jedoch auch andere Anwärter auf den Leichtgewichts-Titel. Daher bedeutet Holloways Forderung nicht automatisch, dass der Kampf angesetzt wird.

Nun liegt die Entscheidung bei der UFC: Wartet Holloway auf McGregor oder wird ein weiterer „Krieg im Stand“ um den Gürtel gegen Gaethje organisiert? Dieses Rematch bietet Hype, Geschichte und Spannung – es fehlt nur noch die Unterschrift.