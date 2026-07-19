McGregors usbekischer Sparringspartner erhält US-Visum

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McGregors usbekischer Sparringspartner erhält US-Visum

Der usbekische MMA-Kämpfer Bakhromjon Ruziev hat eine wichtige Hürde in seiner Karriere überwunden. Der Athlet hat ein US-Visum erhalten und wird nun voraussichtlich bei der renommierten amerikanischen Promotion LFA antreten.

Dieser Schritt ist für Ruziev mehr als nur eine Reise ins Ausland. Ein Erfolg in der LFA könnte einer der kürzesten Wege in Richtung UFC sein.

US-Visum genehmigt

Auf den Social-Media-Kanälen von Bakhromjon Ruziev wurde bekannt gegeben, dass sein US-Visum genehmigt wurde. In der Mitteilung wurde zudem erwähnt, dass sein nächster Kampf im Rahmen der LFA stattfinden wird.

Zuvor hatte Ruziev erklärt, dass eines der Hauptziele der Zusammenarbeit mit der LFA darin bestand, ein US-Visum zu erhalten und die Möglichkeit zu bekommen, in Amerika zu kämpfen. Ihm zufolge hat ihm die Promotion einen Vertrag über sechs Kämpfe angeboten.

Bisher wurden das Datum seines LFA-Debüts, sein Gegner und die Turniernummer noch nicht offiziell bekannt gegeben.

McGregors usbekischer Sparringspartner erhält US-Visum

LFA könnte das Tor zur UFC öffnen

Die Legacy Fighting Alliance ist eine der bekanntesten MMA-Organisationen in den USA. Viele Kämpfer, die sich dort beweisen, ziehen anschließend die Aufmerksamkeit großer Promotions auf sich.

Daher wird jeder Kampf von Ruziev in Amerika nicht nur eine weitere Statistik sein, sondern eine entscheidende Prüfung für seine Karriere. Jetzt, da das Visum-Problem gelöst ist, zählt im nächsten Schritt nur noch das Oktagon.

Wie sieht Ruzievs Profi-Bilanz aus?

Laut Tapology hat Bakhromjon Ruziev 9 Profi-MMA-Kämpfe bestritten. Er hat 7 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden auf seinem Konto. Sein letzter Kampf fand am 7. Februar 2026 in Taschkent statt und endete mit einem Mehrheits-Unentschieden.

Ruziev hat die Mehrheit seiner Siege vorzeitig errungen: Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Gegner durch Schläge und Submission-Techniken zu stoppen.

Training mit McGregor

Der Kämpfer nahm während seiner Karriere als Sparringspartner am Trainingslager des ehemaligen UFC-Doppelchampions Conor McGregor teil. Diese Erfahrung trug dazu bei, dass sein Name bei den lokalen Fans noch bekannter wurde.

Nun steht Ruziev vor einer deutlich größeren Chance. Überzeugende Siege in der LFA könnten den usbekischen Athleten auf das Radar der UFC-Scouts bringen. Das Visum ist fertig, der Vertrag steht – jetzt spricht das Oktagon.

MMAUFCLFABakhromjon RuzievConor McGregor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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