Nach dem Ende seiner internationalen Karriere hat der legendäre brasilianische Stürmer Neymar einen massiven Kauf getätigt, um seine Freizeit in vollen Zügen zu genießen. Der Fußballer erwarb eine Luxus-Superyacht für 17 Millionen Pfund (ca. 23 Millionen Dollar). Für Neymar ist dieser Kauf nicht nur ein Statussymbol, sondern auch ein Mittel zur mentalen Erholung nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft, berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, setzt Neymar mit diesem Schritt die Tradition von Stars wie David Beckham und Cristiano Ronaldo fort, die zu den reichsten Fußballern der Welt gehören. Bekanntlich kaufte Cristiano Ronaldo 2020 eine Yacht für 5,5 Millionen Pfund, um den mit Juventus gewonnenen Meistertitel zu feiern. Neymars neues Schiff ist preislich deutlich teurer als das seiner Kollegen.

"Enejota": Ein neuer Palast vor der brasilianischen Küste

Die neue Yacht wurde zu Ehren der Initialen des Spielers (NJ) auf den Namen "Enejota" getauft. Laut Nautica handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Schiff, sondern um ein gewaltiges Projekt, das auf einem in Brasilien gebauten und komplett umgebauten Frachtschiff basiert. Das über 46 Meter lange Schiff liegt derzeit im Hafen von Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro vor Anker.

Die Innenausstattung der Yacht ist atemberaubend. Mit einer Gesamtnutzfläche von 800 Quadratmetern bietet das Schiff großzügige Annehmlichkeiten für Neymar und seine Gäste. Technisch ist es mit vier speziellen Caterpillar-Motoren ausgestattet, die jeweils 1.450 PS leisten. Diese Kraft sorgt dafür, dass die Yacht schnell und sanft entlang der brasilianischen Küste gleitet.

Rücktritt aus der Nationalmannschaft und ein neues Leben

Neymar tätigte diesen kostspieligen Kauf nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026. Die unerwartete Niederlage der brasilianischen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Norwegen war das letzte Spiel des Stürmers in seiner internationalen Karriere. Obwohl Neymar in diesem Spiel sein 80. Tor für die Nationalmannschaft erzielte, konnte er das Team nicht vor der Niederlage bewahren.

In einem Interview mit Globo sagte der Fußballer: "Ich habe es versucht, ich habe alles gegeben" und betonte seinen tränenreichen Abschied. Nun dient die Yacht "Enejota" für Neymar als privater Rückzugsort, um abseits des Medienrummels ein ruhiges und friedliches Leben zu führen.

Diese Nachricht ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da Neymar einer der berühmtesten Stars ist, die auf dem asiatischen Kontinent spielen. Solche Investitionen beweisen einmal mehr den enormen Einfluss des Spielers, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Welt des Geschäfts und Marketings. Neymar zählt weiterhin zu den bestbezahlten Sportlern der Welt.