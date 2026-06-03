USA verhängen Sanktionen gegen große iranische Kryptobörsen

Im Rahmen seiner anhaltenden Kampagne gegen die iranische Regierung hat das US-Finanzministerium mehrere große Kryptobörsen des Landes auf die schwarze Liste gesetzt, darunter Nobitex, die als größte Plattform gilt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums gab bekannt, dass die Plattformen Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex sowie ihre Führungskräfte in die SDN-Liste (Specially Designated Nationals) aufgenommen wurden. Dies berichtet Coindesk.com. berichtet .

Gemäß dieser Entscheidung ist es US-Organisationen oder Personen, die das USD-Finanzsystem nutzen, untersagt, Finanzdienstleistungen für diese Plattformen zu erbringen. Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass das Ministerium seit Beginn des Konflikts mit Iran Krypto-Assets im Wert von fast 1 Mrd. USD von Börsen und Wallets beschlagnahmt habe.

Bessent betonte, dass das Regime in einer Zeit, in der Irans Wirtschaft in eine Krise gerät, digitale Technologien für korrupte Zwecke nutzt, wie etwa die Umgehung von Sanktionen und den Abfluss von Geldern aus dem Land. Seinen Worten zufolge zeugt die aktuelle wirtschaftliche Unordnung in Iran vom Erfolg der von Präsident Trump verfolgten Kampagne des „maximalen Drucks“.

In der offiziellen Mitteilung heißt es, die Börse Nobitex sei an terroristischen Aktivitäten, Versuchen zur Umgehung von Sanktionen und Transaktionen im Zusammenhang mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) beteiligt gewesen. Zudem wird die Börse beschuldigt, nach Beginn der US-Bombardements Anfang dieses Jahres beim Abzug von Vermögenswerten aus dem Land geholfen zu haben.

Darüber hinaus warnte das Finanzministerium vor Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit „Zoll“-Zahlungen, die Iran für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verlangt, einschließlich Zahlungen in Fiat-Währungen, digitalen Vermögenswerten oder Spenden. Diese Maßnahmen sind Teil der US-Politik umfassender Wirtschaftsbeschränkungen gegen Iran.