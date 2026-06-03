US-Gesetzgeber lehnen Aufnahme von Krypto in Pensionsfonds ab

Führende Demokraten im US-Senat und im Repräsentantenhaus haben das Arbeitsministerium aufgefordert, Pläne zur Aufnahme digitaler und „alternativer Vermögenswerte“ in die 401(k)-Rentenpläne der Amerikaner zu stoppen. Die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren und der Abgeordnete Bobby Scott sandten einen Brief an den amtierenden Minister Keith Sonderling und forderten die Rücknahme des Vorschlags, Private Equity, Krypto und Privatkredite in Rentenkonten aufzunehmen. Cointelegraph.com berichtete .

Die Gesetzgeber argumentieren, dass diese Politik Pensionsfonds den Risiken extrem volatiler Vermögenswerte wie Bitcoin und anderen digitalen Währungen aussetzt. Der Brief weist auf mangelnde Regulierung und Schutzmechanismen auf dem Kryptomarkt hin, was viele Kryptowährungen anfällig für Betrug machen könnte. Zudem wurde Besorgnis über eine geschwächte Aufsicht bei Finanzbehörden wie der SEC geäußert.

Diese Initiative des Arbeitsministeriums wurde nach einer Exekutivanordnung angekündigt, die US-Präsident Donald Trump im August 2025 unterzeichnet hatte und die den Zugang zu alternativen Vermögenswerten „demokratisieren“ soll. Nach Angaben des Investment Company Institute beliefen sich die Mittel in den 401(k)-Plänen der Amerikaner Ende 2024 auf rund 10,1 Billionen USD.

Sanders, Warren und Scott stellten infrage, ob diese Politik zu finanziellen Interessenkonflikten für Vertreter der aktuellen Regierung führt. Insbesondere wurde das Krypto-Projekt der Familie Trump, World Liberty Financial, hervorgehoben. Die Demokraten erklärten, sie würden gegen jeden Gesetzentwurf stimmen, der keine Ethikregeln enthält.