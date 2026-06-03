Bitwise: Kryptowährungen werden angesichts des KI-Aktienbooms zu einer antizyklischen Wette

Laut Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, entwickelt sich der Kryptomarkt derzeit zu einer „antizyklischen Wette“, da institutionelle Investoren ihren Fokus auf Aktien im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) verlagern. In seiner Marktanalyse bezeichnete Hougan die aktuelle Situation als „brutal“ und stellte fest, dass Kryptowährungen für Anleger an Attraktivität verloren haben, während der Nasdaq-100-Index in diesem Jahr um 43 % gestiegen ist. Cointelegraph.com berichtet .

Nach dem Start von ChatGPT durch OpenAI sind die Aktien von Unternehmen im Bereich der KI-Technologien stark gestiegen. Insbesondere die Aktien von NVIDIA, einem Hersteller von für KI wesentlichen Rechenkomponenten, haben seitdem um fast 1.500 % zugelegt. Nach Hougans Ansicht bewegen sich momentumgetriebene Investitionen auf einer Welle der Begeisterung, während antizyklische Wetten Geduld und langfristige Fundamentalanalysen erfordern.

Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research, schloss sich dieser Meinung an und erklärte, dass der Kryptomarkt trotz der Dominanz von KI in institutionellen Portfolios reift und sich als Sektor mit hohem Renditepotenzial etabliert. Laut Hougan unterscheidet sich dieser Bärenmarkt von früheren, da Kapital nicht nur in Bitcoin, sondern auch in kleinere Vermögenswerte mit starken Fundamentaldaten wie Hyperliquid, Zcash und Stellar fließt.

Wenn der Kryptomarkt aufhört, vom Momentum-Handel getrieben zu werden, gewinnen Fundamentaldaten an Bedeutung. Hougan betrachtet dies als Zeichen dafür, dass wir uns eher dem Ende des Bärenmarktes nähern als seinem Anfang. Dennoch ist die Marktkapitalisierung in den letzten Tagen weiter gesunken und auf 2,38 Billionen USD gefallen, was 46 % unter dem Höchststand vom Oktober liegt.