Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 4. Juni erwartet
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• Turonbank — 11.930 UZS.
• Asakabank — 11.950 UZS.
Der Telegram-Kanal Bankir berichtet, dass der am 4. Juni gültige Dollar-Wechselkurs voraussichtlich um etwa 35–36 UZS steigen wird.
Beste Kurse für den Verkauf von USD an Banken:
• Turonbank — 11.930 UZS.
• MKBank — 11.930 UZS.
• NBU — 11.920 UZS.
• Infinbank — 11.920 UZS.
Beste Kurse für den Kauf von USD von Banken:
• Asakabank — 11.950 UZS.
• Infinbank — 11.970 UZS.
• Agrobank — 11.980 UZS.
• Kapitalbank — 11.980 UZS.
Die Wechselkurse können sich im Laufe des Tages ändern. Bitte besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für genaue Kurse.
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