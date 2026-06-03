Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 4. Juni erwartet

·127·Wirtschaft
Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 4. Juni erwartet

Der Telegram-Kanal Bankir berichtet, dass der am 4. Juni gültige Dollar-Wechselkurs voraussichtlich um etwa 35–36 UZS steigen wird.

Beste Kurse für den Verkauf von USD an Banken:

• Turonbank — 11.930 UZS.
• MKBank — 11.930 UZS.
• NBU — 11.920 UZS.
• Infinbank — 11.920 UZS.

Beste Kurse für den Kauf von USD von Banken:

• Asakabank — 11.950 UZS.
• Infinbank — 11.970 UZS.
• Agrobank — 11.980 UZS.
• Kapitalbank — 11.980 UZS.

Die Wechselkurse können sich im Laufe des Tages ändern. Bitte besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für genaue Kurse.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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