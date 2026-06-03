New York und die Europäische Union kooperieren bei der Stablecoin-Aufsicht

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und das New York State Department of Financial Services (NYDFS) haben eine Absichtserklärung zur Regulierung grenzüberschreitender Stablecoin-Aktivitäten unterzeichnet. Diese Vereinbarung wird im Rahmen der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) umgesetzt und legt Verfahren für den Informationsaustausch und die Koordinierung aufsichtlicher Maßnahmen zwischen New York und der Europäischen Union fest. Cointelegraph.com berichtet .

Laut Vertretern des NYDFS wird diese Zusammenarbeit die Aufsicht über Unternehmen stärken, die Stablecoin-Transaktionen durchführen, und dabei helfen, Markttrends und Risiken zu identifizieren. Große Banken und Finanzinstitute in den USA und Europa testen den Einsatz von Stablecoins als Zahlungsmittel, angetrieben durch die Verabschiedung von Vorschriften für digitale Vermögenswerte in beiden Regionen.

Laut DefiLlama-Daten überstieg die Größe des globalen Stablecoin-Marktes am Mittwoch 319 Milliarden USD. Die beiden Aufsichtsbehörden werden Informationen über das Volumen der im Umlauf befindlichen Stablecoins, die Anzahl der Inhaber, Ergebnisse externer und interner Prüfungen sowie den Rechtsstatus der Produkte austauschen. Darüber hinaus sieht die Absichtserklärung einen Mechanismus für gemeinsames Handeln in Krisensituationen vor.

Derzeit dominieren an den USD gekoppelte Vermögenswerte den Markt, wobei Tether (USDT) und Circle (USDC) bei der Marktkapitalisierung führend sind. Experten zufolge befindet sich der Stablecoin-Markt aufgrund neuer Vorschriften und des makroökonomischen Umfelds im Übergang von einer Phase rapider Expansion zu einer Konsolidierungsphase.