Bitcoin-Kurs fällt unter 66.000 USD inmitten von US-Iran-Spannungen

Der Bitcoin-Kurs fiel an einem einzigen Tag um 7 % und erreichte den niedrigsten Stand seit neun Wochen. Dieser Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund neuer Militärschläge zwischen den USA und dem Iran sowie ins Stocken geratener Waffenstillstandsverhandlungen. Laut TradingView-Daten fiel der Bitcoin-Preis (BTC) am Mittwoch im Handel auf der Coinbase-Börse auf 65.385 USD. Cointelegraph.com berichtet .

Analysen von CoinGlass zeigen, dass in den letzten 24 Stunden fast 277.000 Trader liquidiert wurden, wobei sich die Gesamtverluste auf 1,83 Mrd. USD beliefen. Über 90 % dieser Liquidierungen betrafen Long-Positionen in Bitcoin und Ethereum (ETH). Dies ist der größte eintägige Rückgang seit Februar.

Andri Fauzan Adziima, Leiter der Forschungsabteilung des Bitrue Research Institute, führte den aktuellen Bitcoin-Rückgang nicht nur auf Nachrichten zum Iran, sondern auch auf gehebelte Liquidierungen, erhebliche ETF-Abflüsse und technische Ausbrüche zurück. Seiner Meinung nach verfügt der Markt über eine Unterstützungszone um 64.000–65.000 USD, und jede Deeskalation könnte eine starke Kurserholung auslösen.

Der Abfluss von 150 Mrd. USD aus dem Kryptomarkt fiel mit Militäroperationen des US-Zentralkommandos (CENTCOM) als Reaktion auf die aggressiven Handlungen des Iran zusammen. Das US-Militär gab bekannt, es habe vom Iran gestartete ballistische Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen und Ziele auf der Insel Qeschm angegriffen.

Die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen finden vor dem Hintergrund eines zweimonatigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sowie laufender indirekter Verhandlungen zur Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus statt. Bisher wurde jedoch keine konkrete Einigung erzielt, was die Sorgen an den globalen Finanzmärkten, einschließlich des Krypto-Segments, verstärkt.