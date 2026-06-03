Bitcoin-Kurs fällt auf 65.000 USD: 1,8 Milliarden USD liquidiert

Der Bitcoin-Kurs (BTC) fiel angesichts eskalierender geopolitischer Spannungen zwischen den USA und dem Iran um 8 % und erreichte mit 65.360 USD ein Neun-Wochen-Tief. Laut TradingView-Daten ist dieser an der Bitstamp-Börse verzeichnete Wert der niedrigste seit dem 29. März und zeigt, dass Verkäufer die Marktkontrolle übernommen haben. Cointelegraph.com berichtet .

Der Kursrückgang löste massive Liquidationen auf dem Derivatemarkt aus. Insbesondere wurden Long-Positionen im Wert von über 1,58 Milliarden USD geschlossen. Davon entfielen 774,2 Millionen USD direkt auf Bitcoin, während bei Ethereum (ETH) Positionen in Höhe von 440 Millionen USD liquidiert wurden.

Insgesamt wurden unter Berücksichtigung von Short- und Long-Positionen 1,83 Milliarden USD vom Markt vernichtet. Dies ist das größte Liquidationsereignis seit dem 6. Februar, als der BTC-Kurs unter 60.000 USD fiel. Analysten von CryptoBanter bezeichneten dies als den größten Tagesverlust der letzten Monate.

Ein Analyst unter dem Pseudonym Byzantine General erläuterte die abrupte Marktveränderung anhand von Daten großer Börsen wie Binance, Bybit, OKX und Deribit. Ein weiterer Experte, DonaX₿τ, betonte, dass die heutigen Long-Liquidationen in Höhe von 1,5 Milliarden USD etwas geringer sind als während der Pandemiekrise 2020 (1,6 Milliarden USD).