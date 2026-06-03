CoinDesk-20-Index fällt: Bitcoin-Cash-Kurs sinkt um 10,7 %

CoinDesk Indices hat seinen täglichen Marktbericht vorgestellt und die Dynamik der stärksten und schwächsten Vermögenswerte im CoinDesk-20-Index bekannt gegeben. Derzeit notiert der CoinDesk-20-Index bei 1.862,4 Punkten, was einem Rückgang von 0,6 % oder 11,0 Punkten gegenüber dem Stand vom Dienstag entspricht. Coindesk.com berichtet .

15 der 20 im Index enthaltenen Vermögenswerte zeigen einen Aufwärtstrend. Im heutigen Handel verzeichneten NEAR (+15,1 %) und XLM (+5,7 %) die höchsten Wachstumsraten und wurden zu Marktführern.

Im Gegensatz dazu fiel der Kurs von Bitcoin Cash (BCH) um 10,7 % und war damit der Hauptgrund für den allgemeinen Rückgang des Index. Auch der Vermögenswert BNB verlor 3,4 % an Wert und gehörte zu den Nachzüglern.

Zur Information: Der CoinDesk 20 ist ein umfassender Krypto-Index, der auf verschiedenen Plattformen in mehreren Regionen weltweit gehandelt wird.