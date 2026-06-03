CoinDesk-20-Index fällt: Bitcoin-Cash-Kurs sinkt um 10,7 %

·44·Wirtschaft
CoinDesk-20-Index fällt: Bitcoin-Cash-Kurs sinkt um 10,7 %

CoinDesk Indices hat seinen täglichen Marktbericht vorgestellt und die Dynamik der stärksten und schwächsten Vermögenswerte im CoinDesk-20-Index bekannt gegeben. Derzeit notiert der CoinDesk-20-Index bei 1.862,4 Punkten, was einem Rückgang von 0,6 % oder 11,0 Punkten gegenüber dem Stand vom Dienstag entspricht. Coindesk.com berichtet .

15 der 20 im Index enthaltenen Vermögenswerte zeigen einen Aufwärtstrend. Im heutigen Handel verzeichneten NEAR (+15,1 %) und XLM (+5,7 %) die höchsten Wachstumsraten und wurden zu Marktführern.

Im Gegensatz dazu fiel der Kurs von Bitcoin Cash (BCH) um 10,7 % und war damit der Hauptgrund für den allgemeinen Rückgang des Index. Auch der Vermögenswert BNB verlor 3,4 % an Wert und gehörte zu den Nachzüglern.

Zur Information: Der CoinDesk 20 ist ein umfassender Krypto-Index, der auf verschiedenen Plattformen in mehreren Regionen weltweit gehandelt wird.

Bitcoin CashCoinDesk 20KryptowährungBörseInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Worldcoin: Übersehene Chance inmitten der KI-IPO-WelleHeute, 08:13Mobiuz für 351 Mio. USD verkauftHeute, 07:50Coinbase friert 3 Mio. USD von südostasiatischen Betrügern einHeute, 06:15Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 5. Juni erwartetHeute, 05:33Bitcoin-Kurs fällt auf 62.000 USD: Milliarden Dollar liquidiertHeute, 02:36Israelische Steuerbehörde unzufrieden mit freiwilligen KryptowährungsmeldungenHeute, 23:18
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Wirtschaft nachrichten

Wechselkurse für den 21. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 14. Mai bekannt gegeben
Neue Hoffnung auf sinkende Fleischpreise in der Viehwirtschaft
Wechselkurse für den 25. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs für den 12. Mai bekannt gegeben
Dollarkurs in Usbekistan gestiegen
Dollarkurs für den 13. Mai bekannt gegeben
Prognose für den Dollar-Wechselkurs am 12. Mai