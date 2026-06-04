US-Finanzminister äußert sich zu Bitcoin-Reserve und CLARITY Act

In seinem Bericht an die Senatsmitglieder kündigte US-Finanzminister Scott Bessent an, dass die Arbeiten zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve und eines Fonds für digitale Vermögenswerte zügig voranschreiten. Diese von Präsident Donald Trump vorangetriebene Initiative wird vom Finanzministerium mit allen notwendigen Maßnahmen unterstützt, um die Umsetzung der Exekutivanordnung von 2025 sicherzustellen. Laut Bessent wird trotz der neuen Technologie und komplexen Prozesse ein robustes System auf Basis bewährter Verfahren geschaffen. Cointelegraph.com berichtet .

Derzeit hält die US-Regierung 328.372 Bitcoins mit einem Gesamtwert von rund 215 Milliarden USD zum aktuellen Wechselkurs. Diese Reserven stammen hauptsächlich aus beschlagnahmten Krypto-Vermögenswerten. Während Kongressmitglieder versuchen, diesen Prozess rechtlich zu festigen, haben einige Bundesstaaten wie Texas bereits Gesetze zur Einrichtung staatlicher Krypto-Reserven verabschiedet.

Scott Bessent ging auch auf den CLARITY Act ein, einen Gesetzentwurf zur Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte. Dieser Entwurf zielt darauf ab, einen klaren Rechtsrahmen für Stablecoins und digitale Vermögenswerte in den USA zu schaffen. Der Finanzminister betonte, dass die Verabschiedung dieses Dokuments für das US-Finanzsystem von entscheidender Bedeutung sei, und forderte alle auf, es zu unterstützen.

Berichten zufolge plant die Regierung des Weißen Hauses, diesen Gesetzentwurf in den Sommermonaten dieses Jahres durch den Senat zu bringen. Während die Berater von Präsident Donald Trump eine Unterzeichnungszeremonie bis zum 4. Juli anstreben, gehen einige Senatoren davon aus, dass sich das Verfahren bis in den August hinziehen könnte. Dieser Schritt soll die Position der USA auf dem globalen Kryptomarkt weiter stärken.