Kryptowährungsanalyse: Bitcoin und wichtige Altcoins im Kursrückgang

Bitcoin (BTC) versucht, über das Niveau von 65.426 USD zu steigen, doch Käufer haben Schwierigkeiten, höhere Positionen zu halten. Geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben die Marktstimmung negativ beeinflusst. Laut Andri Fauzan Adziima, Analyst am Bitrue Research Institute, hängt der Rückgang nicht nur mit politischen Nachrichten, sondern auch mit gehebelten Liquidationen und sinkenden ETF-Zuflüssen zusammen. Cointelegraph.com berichtet .

Derzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Jahrestief von BTC bei 60.000 USD. Der erfahrene Trader Peter Brandt erklärte auf X, dass Bitcoin ein expandierendes Dreiecksmuster gebildet hat und der Kurs auf 56.000 USD fallen könnte. Sollte der Preis jedoch 75.000 USD überschreiten, wäre diese bärische Prognose hinfällig.

Obwohl der kurzfristige Trend negativ erscheint, wird erwartet, dass Käufer im Bereich von 60.000 bis 65.000 USD aktiv werden. Schließt der Kurs unter 60.000 USD, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen und ein Risiko für einen Fall auf 50.000 USD bergen. Verkäufer nutzen jede kleine Erholung für Verkäufe, um ihre Dominanz zu wahren.

Auch auf dem Ethereum-Markt (ETH) haben Bären die Kontrolle übernommen. Das Paar ETH/USDT könnte auf das starke Unterstützungsniveau von 1.750 USD fallen. Da der RSI-Indikator im überverkauften Bereich liegt, wird eine vorübergehende Erholung erwartet, doch sollte das Niveau von 1.750 USD verloren gehen, könnte der Preis auf 1.550 USD abstürzen.