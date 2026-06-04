Dollar-Wechselkursprognose: Anstieg am 5. Juni erwartet
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• Infinbank — 11.970 UZS.
• Octobank — 11.960 UZS.
Der Telegram-Kanal Bankir berichtet, dass der am 5. Juni gültige Dollar-Wechselkurs voraussichtlich um ca. 24–25 UZS steigen wird.
Beste Kurse für den Verkauf von USD an Banken:
• Infinbank — 11.970 UZS.
• Turonbank — 11.970 UZS.
• Anorbank — 11.965 UZS.
• Asakabank — 11.960 UZS.
Beste Kurse für den Kauf von USD bei Banken:
• Octobank — 11.960 UZS.
• Xalq Bank — 11.960 UZS.
• Anorbank — 11.960 UZS.
• Asakabank — 11.960 UZS.
Die Wechselkurse können sich im Tagesverlauf ändern. Bitte besuchen Sie die offiziellen Websites der Banken für genaue Kurse.
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