Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солди

·0·Дунё
Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солди

Хитойда содир бўлган ғайриоддий воқеа интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солди. Бош қисмининг катта қисми йўқолганига қарамай, оддий тилла балиқ қарийб икки ҳафта давомида тирик қолгани ва ҳатто бемалол сузгани тасвирланган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Дастлаб кўпчилик ушбу видеони сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган сохта лавҳа деб ўйлади. Аммо кейинчалик мутахассислар воқеа ҳақиқатан ҳам содир бўлганини ва бу ҳолатни балиқ анатомияси билан изоҳлаш мумкинлигини маълум қилди.

Маълум бўлишича, воқеа жорий йил бошида Хитойда рўй берган. Балиқ эгаси унинг бош қисмида тўқималар аста-секин емирилиб борганини айтган. Бу, эҳтимол, инфекция ёки сув сифати ёмонлашгани оқибатида юзага келган. Касалланган тўқималарни бошқа балиқлар чўқиб ейиши эса жароҳатнинг янада оғирлашишига сабаб бўлган.

Шунга қарамай, тилла балиқ кўзлари, оғзи ва миясининг бир қисми йўқолган ҳолда ҳам сузишда давом этган. Олимлар буни балиқ миясининг инсонникидан мутлақо бошқача тузилгани билан тушунтирмоқда. Ҳаёт учун энг муҳим вазифаларни бошқарувчи мия пояси тананинг ичкарироқ қисмида жойлашгани сабабли нафас олиш ва қон айланиши сақланиб қолган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, балиқларнинг сузиш ҳаракати ҳам доимий равишда мия томонидан эмас, балки орқа миядаги асаб тармоқлари орқали бошқарилади. Шунинг учун у бошининг катта қисми бўлмаса ҳам ҳаракатланишда давом этган.

Бундан ташқари, балиқ танасининг икки ёнида жойлашган махсус сезги тизими сувдаги босим ўзгаришларини ҳис қилади. Ана шу механизм унга кўзларисиз ҳам тўсиқларга урилмасдан сузиш имконини берган.

Афсуски, бу кураш узоқ давом этмаган. Балиқ тахминан икки ҳафта яшаганидан кейин нобуд бўлган. Олимлар унинг ўлимига катта очиқ жароҳат сабаб танасига ортиқча чучук сув кириб кетгани, организмдаги туз ва электролитлар мувозанати издан чиққанини асосий сабаб сифатида кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиВенесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиБугун, 13:57Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиСаудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиБугун, 13:53Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиФранциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:22Чодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиЧодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиБугун, 02:09Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Кеча, 22:14150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?Кеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди