Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Harry Kane билан боғлиқ ғалати видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Уларда юзи турли рангларга бўялган ва одатдан ташқари кийиниб олган эркак ўйин пайтида тушунарсиз маросимга ўхшаш ҳаракатларни амалга оширади.
Тармоқдаги айрим фойдаланувчилар бу шахс Kane'нинг гол уришига тўсқинлик қилиш учун "сеҳр ишлатяпти", деб ҳазиллашган. Яна бир қисми эса футболчининг ўйиндаги омадсиз вазиятларини шу видео билан боғлаб, бунга жиддий ишонаётганини ёзган.
Видеодаги шахснинг исми ва шахси очиқланмаган. Шунингдек, мазкур ҳаракатларнинг футболчининг ўйинига қандайдир таъсир қилганини тасдиқловчи ишончли далиллар йўқ. Роликлар асосан ҳазил ва турли тахминлар билан тарқалмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…