Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтди
Россиянинг энг йирик молия муассасаларидан бири бўлган «Sberbank» ўзининг iPhone фойдаланувчилари учун мўлжалланган инвестиция иловасини App Store платформасига қайтарди. Ғарб санкциялари сабабли аввалроқ ўчириб ташланган дастур эндиликда «Актив» номи остида тақдим этилмоқда. Ушбу қадам банк мижозларига iOS қурилмаларида чекловларсиз инвестиция операцияларини амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги илова нафақат номини ўзгартирган, балки интерфейс ва навигация жиҳатидан ҳам сезиларли даражада қайта ишланган. Ишлаб чиқувчилар асосий эътиборни маълумотларга киришни соддалаштириш ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилашга қаратишган. Бу эса Apple экотизимидан фойдаланувчи инвесторлар учун анча қулайлик яратади.
Янги функциялар ва «Иқтисодиёт пульси»«Актив» иловасининг марказий янгиликларидан бири бу «Иқтисодиёт пульси» (Пульс экономики) бўлимидир. Ушбу бўлимда асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар, жумладан, Марказий банкнинг асосий ставкаси, инфляция даражаси ва депозитлар бўйича ўртача даромадлилик кўрсаткичлари жамланган. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ҳар бир кўрсаткич учун уларга мос ёки ундан юқори даромад келтириши мумкин бўлган инвестиция воситаларини автоматик равишда таклиф этади.
Шунингдек, облигациялар билан боғлиқ операциялар шаффофлиги оширилган. Эндиликда инвесторлар бирламчи жойлаштиришларда иштирок этишдан аввал эмитентларнинг кредит рейтинглари, купон даромадлилиги ва ўзгарувчан купонли қоғозлар шартлари билан батафсил танишишлари мумкин. Муддатли бозор (срочний ринок) иштирокчилари учун эса шартли буюртмаларни жойлаштириш имконияти қўшилган.
Ҳужжатлар билан ишлаш ва маъмурий қулайликларИлованинг янги талқинида маъмурий масалаларни ҳал қилиш ҳам анча осонлашган. Барча турдаги маълумотномалар, ҳисоботлар ва кўчирмалар ягона бўлимга жамланган. Бу фойдаланувчиларга исталган давр учун брокерлик ҳисоботини шакллантириш, солиқ имтиёзлари ёки зарарлар ҳақида маълумот олиш имконини беради.
«СберИнвестор» дивизиони директори Максим Чекмаревнинг сўзларига кўра, иловани ишлаб чиқишда асосий устуворлик маълумотларнинг тушунарлилиги ва кундалик вазифаларни ҳал қилишда қулайликка қаратилган. Бу каби яширин номлар остида иловаларни қайта чиқариш Россия банклари учун санкцияларни айланиб ўтишнинг асосий усулига айланган.
Ўзбекистондаги фойдаланувчилар ва инвесторлар учун бу янгилик халқаро молия бозорларидаги технологик курашнинг бир қисми сифатида қизиқарлидир. Гарчи илова асосан Россия бозори учун мўлжалланган бўлса-да, Apple компаниясининг App Store сиёсати ва банк иловалари ўртасидаги «мушук-сичқон» ўйини глобал технологик тенденцияларни акс эттиради.
…