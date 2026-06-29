Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтди

·0·Техно
Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтди

Россиянинг энг йирик молия муассасаларидан бири бўлган «Sberbank» ўзининг iPhone фойдаланувчилари учун мўлжалланган инвестиция иловасини App Store платформасига қайтарди. Ғарб санкциялари сабабли аввалроқ ўчириб ташланган дастур эндиликда «Актив» номи остида тақдим этилмоқда. Ушбу қадам банк мижозларига iOS қурилмаларида чекловларсиз инвестиция операцияларини амалга ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги илова нафақат номини ўзгартирган, балки интерфейс ва навигация жиҳатидан ҳам сезиларли даражада қайта ишланган. Ишлаб чиқувчилар асосий эътиборни маълумотларга киришни соддалаштириш ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилашга қаратишган. Бу эса Apple экотизимидан фойдаланувчи инвесторлар учун анча қулайлик яратади.

Янги функциялар ва «Иқтисодиёт пульси»

«Актив» иловасининг марказий янгиликларидан бири бу «Иқтисодиёт пульси» (Пульс экономики) бўлимидир. Ушбу бўлимда асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар, жумладан, Марказий банкнинг асосий ставкаси, инфляция даражаси ва депозитлар бўйича ўртача даромадлилик кўрсаткичлари жамланган. ixbt.com маълумотига кўра, тизим ҳар бир кўрсаткич учун уларга мос ёки ундан юқори даромад келтириши мумкин бўлган инвестиция воситаларини автоматик равишда таклиф этади.

Шунингдек, облигациялар билан боғлиқ операциялар шаффофлиги оширилган. Эндиликда инвесторлар бирламчи жойлаштиришларда иштирок этишдан аввал эмитентларнинг кредит рейтинглари, купон даромадлилиги ва ўзгарувчан купонли қоғозлар шартлари билан батафсил танишишлари мумкин. Муддатли бозор (срочний ринок) иштирокчилари учун эса шартли буюртмаларни жойлаштириш имконияти қўшилган.

Ҳужжатлар билан ишлаш ва маъмурий қулайликлар

Илованинг янги талқинида маъмурий масалаларни ҳал қилиш ҳам анча осонлашган. Барча турдаги маълумотномалар, ҳисоботлар ва кўчирмалар ягона бўлимга жамланган. Бу фойдаланувчиларга исталган давр учун брокерлик ҳисоботини шакллантириш, солиқ имтиёзлари ёки зарарлар ҳақида маълумот олиш имконини беради.

«СберИнвестор» дивизиони директори Максим Чекмаревнинг сўзларига кўра, иловани ишлаб чиқишда асосий устуворлик маълумотларнинг тушунарлилиги ва кундалик вазифаларни ҳал қилишда қулайликка қаратилган. Бу каби яширин номлар остида иловаларни қайта чиқариш Россия банклари учун санкцияларни айланиб ўтишнинг асосий усулига айланган.

Ўзбекистондаги фойдаланувчилар ва инвесторлар учун бу янгилик халқаро молия бозорларидаги технологик курашнинг бир қисми сифатида қизиқарлидир. Гарчи илова асосан Россия бозори учун мўлжалланган бўлса-да, Apple компаниясининг App Store сиёсати ва банк иловалари ўртасидаги «мушук-сичқон» ўйини глобал технологик тенденцияларни акс эттиради.

App StoreiPhoneSberbankИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23УзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиУзИМEИ рўйхатидан ўтказиш жараёни автоматлаштирилдиБугун, 11:30Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди