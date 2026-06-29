Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлди

·29·Дунё
Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлди

Францияда яна бир йирик авиаҳалокат содир бўлди. Мамлакатнинг Нанси шаҳри яқинидаги Томблен коммунасида парашютдан сакраш учун фойдаланиладиган енгил самолётнинг қулаб тушиши оқибатида бортда бўлган 11 кишининг барчаси ҳалок бўлди. Бу ҳақда France 24 телеканали хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, фожиа 28 июнь куни маҳаллий вақт билан соат 11:00 лар атрофида содир бўлган. Самолёт Grand Nancy-Tomblaine аэродромидан ҳавога кўтарилганидан кўп ўтмай, Томблен шаҳридаги Сальвадор Альенде кўчасида жойлашган тураржой ҳудудига қулаган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳаво кемаси бортида жами 11 киши бўлган. Улар орасида бир нафар тажрибали учувчи, беш нафар парашют инструктори ҳамда парашютдан сакрашни илк бор синаб кўраётган беш нафар йўловчи бўлган. Авиаҳалокат оқибатида уларнинг барчаси воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган.

Хабарларга кўра, ҳалок бўлган йўловчиларнинг аксарияти Нанси шаҳрида фаолият юритган ҳамширалар бўлган. Улар парашют билан сакраш машғулотида иштирок этиш учун ушбу рейсга чиққан.

Ҳодиса ҳақида хабар олиниши билан воқеа жойига катта куч ва воситалар жалб қилинган. Қутқарув ишларида 50 нафар ўт ўчирувчи, 25 та махсус техника, тез тиббий ёрдам бригадалари ҳамда полиция ходимлари иштирок этган. Ҳудуд тўлиқ ўраб олинган ва хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Франция Ички ишлар вазири Лоран Нюнез ҳамда Транспорт вазири Филипп Табаро шахсан воқеа жойига етиб борган. Улар берган дастлабки маълумотларга кўра, самолёт ҳавога кўтарилганидан бир неча дақиқа ўтгач, кутилмаган ҳолда бошқарувни йўқотиб, ерга қулаган.

Айни пайтда авиаҳалокатнинг аниқ сабабларини белгилаш мақсадида расмий тергов бошланган. Франциянинг Фуқаро авиацияси хавфсизлигини текшириш бюроси мутахассислари самолёт қолдиқларини ўрганиш ва техник экспертизалар ўтказиш ишларини бошлаган.

Дастлабки тахминларга кўра, ҳалокатга самолёт двигателида юзага келган техник носозлик ёки ҳаво кемаси ичидаги оғирлик мувозанатининг бузилиши сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бироқ мутахассислар тергов якунланмагунча аниқ хулоса чиқаришга эрта эканини таъкидламоқда.

Франция Фуқаро авиацияси хавфсизлигини текшириш бюроси маълумотига кўра, мазкур ҳалокат ҳарбий ва тижорат авиацияси ҳисобга олинмаган ҳолда, мамлакат фуқаролик авиацияси тарихида энг кўп қурбонлар қайд этилган авиаҳалокатлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Тергов натижалари эълон қилиниши билан ҳалокатнинг аниқ келиб чиқиш сабаблари ва унга олиб келган омиллар ҳақида қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда.

ФранцияТомблейнНансиЛоран НуньезФилипп Табарот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёт дахшатли ҳалокатга учрадиСаудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёт дахшатли ҳалокатга учрадиБугун, 13:53Чодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиЧодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиБугун, 02:09Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Кеча, 22:14150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?Кеча, 21:54Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиСаудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиКеча, 21:33Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Кеча, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди