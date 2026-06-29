Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлди

Фото: x.com/steve_hanke

Саудия Арабистонининг нефть гиганти «Aramco» компаниясига қарашли вертолёт Рас-Танура шаҳрида ҳалокатга учради. Фожиа оқибатида ҳаво кемасида бўлган 14 нафар инсоннинг барчаси ҳаётдан кўз юмди.

Ҳодиса 28 июнь куни эрталаб Форс кўрфази соҳилида, Ҳўрмуз бўғозидан ғарбда содир бўлган. Ҳалокатга нима сабаб бўлгани ҳозирча маълум эмас.

Вертолётдаги барча йўловчилар ҳалок бўлди

Саудия давлат ахборот агентлиги тарқатган маълумотга кўра, вертолёт бортида қиролликнинг 14 нафар фуқароси бўлган.

Ҳодиса маҳаллий вақт билан соат 06:00 атрофида юз берган. Вертолёт қулаб тушиши натижасида бортдагиларнинг ҳеч бири омон қолмаган.

Давлат ахборот агентлиги ҳозирча ҳалокатнинг бошқа тафсилотларини очиқламади.

Ҳалокат сабаблари текширилмоқда

Масъул идоралар воқеа сабабларини аниқлаш учун кенг қамровли текширув бошлаган.

«Тегишли органлар ҳалокат сабабларини аниқлаш учун тўлиқ тергов бошлади», — дея маълум қилди Саудия давлат ахборот агентлиги.

«Aramco» компанияси эса халқаро оммавий ахборот воситаларининг ҳодиса юзасидан йўллаган сўровларига ҳозирча жавоб бермаган.

Энергетика вазирлиги ҳамдардлик билдирди

Саудия Арабистони Энергетика вазирлиги фожиа муносабати билан ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик изҳор этди.

Ҳозирча қурбонларнинг шахси, вертолётнинг йўналиши ва парвоздан кўзланган мақсад ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Рас-Танура нефть саноати учун муҳим ҳудуд

Ҳалокат юз берган Рас-Танура шаҳри Саудия Арабистони нефть саноатининг асосий марказларидан бири ҳисобланади.

Бу ерда «Aramco» компаниясининг Яқин Шарқдаги энг йирик нефтни қайта ишлаш корхоналаридан бири ва муҳим экспорт терминали жойлашган.

Reuters маълумотига кўра, компания қарийб тўрт ойлик танаффусдан кейин 26 июнь куни Рас-Танура терминалида хом нефть юклаш ишларини қайта тиклаган эди.

Ҳодиса фаоллик ошган пайтда содир бўлди

Дунёдаги энг йирик нефть экспортчиларидан бири бўлган Саудия Арабистони минтақада келишувга эришиш умидлари кучайганидан кейин нефть ва газ қазиб олиш ҳамда экспорт ҳажмини оширган эди.

Шунингдек, энергетика юкларини тезроқ етказиб бериш бўйича ишлар ҳам жадаллаштирилган.

Бироқ расмий идоралар вертолёт ҳалокати билан нефть терминалидаги иш жараёнлари ўртасида қандайдир боғлиқлик борлигини маълум қилгани йўқ.

Тергов натижалари эълон қилингач, фожиа сабаблари ва бошқа тафсилотлар ойдинлашиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаБугун, 14:11Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Бугун, 14:02Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:59Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиВенесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиБугун, 13:57Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиСаудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиБугун, 13:53Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиФранциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди