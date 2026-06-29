Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлди
Фото: x.com/steve_hanke
Саудия Арабистонининг нефть гиганти «Aramco» компаниясига қарашли вертолёт Рас-Танура шаҳрида ҳалокатга учради. Фожиа оқибатида ҳаво кемасида бўлган 14 нафар инсоннинг барчаси ҳаётдан кўз юмди.
Ҳодиса 28 июнь куни эрталаб Форс кўрфази соҳилида, Ҳўрмуз бўғозидан ғарбда содир бўлган. Ҳалокатга нима сабаб бўлгани ҳозирча маълум эмас.
Вертолётдаги барча йўловчилар ҳалок бўлди
Саудия давлат ахборот агентлиги тарқатган маълумотга кўра, вертолёт бортида қиролликнинг 14 нафар фуқароси бўлган.
Ҳодиса маҳаллий вақт билан соат 06:00 атрофида юз берган. Вертолёт қулаб тушиши натижасида бортдагиларнинг ҳеч бири омон қолмаган.
Давлат ахборот агентлиги ҳозирча ҳалокатнинг бошқа тафсилотларини очиқламади.
Ҳалокат сабаблари текширилмоқда
Масъул идоралар воқеа сабабларини аниқлаш учун кенг қамровли текширув бошлаган.
«Тегишли органлар ҳалокат сабабларини аниқлаш учун тўлиқ тергов бошлади», — дея маълум қилди Саудия давлат ахборот агентлиги.
«Aramco» компанияси эса халқаро оммавий ахборот воситаларининг ҳодиса юзасидан йўллаган сўровларига ҳозирча жавоб бермаган.
Энергетика вазирлиги ҳамдардлик билдирди
Саудия Арабистони Энергетика вазирлиги фожиа муносабати билан ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик изҳор этди.
Ҳозирча қурбонларнинг шахси, вертолётнинг йўналиши ва парвоздан кўзланган мақсад ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Рас-Танура нефть саноати учун муҳим ҳудуд
Ҳалокат юз берган Рас-Танура шаҳри Саудия Арабистони нефть саноатининг асосий марказларидан бири ҳисобланади.
Бу ерда «Aramco» компаниясининг Яқин Шарқдаги энг йирик нефтни қайта ишлаш корхоналаридан бири ва муҳим экспорт терминали жойлашган.
Reuters маълумотига кўра, компания қарийб тўрт ойлик танаффусдан кейин 26 июнь куни Рас-Танура терминалида хом нефть юклаш ишларини қайта тиклаган эди.
Ҳодиса фаоллик ошган пайтда содир бўлди
Дунёдаги энг йирик нефть экспортчиларидан бири бўлган Саудия Арабистони минтақада келишувга эришиш умидлари кучайганидан кейин нефть ва газ қазиб олиш ҳамда экспорт ҳажмини оширган эди.
Шунингдек, энергетика юкларини тезроқ етказиб бериш бўйича ишлар ҳам жадаллаштирилган.
Бироқ расмий идоралар вертолёт ҳалокати билан нефть терминалидаги иш жараёнлари ўртасида қандайдир боғлиқлик борлигини маълум қилгани йўқ.
Тергов натижалари эълон қилингач, фожиа сабаблари ва бошқа тафсилотлар ойдинлашиши кутилмоқда.
…