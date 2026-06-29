Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашди
Фото: Reuters
Покистон ва Афғонистон чегарасида вазият яна кескин тус олди. Якшанба куни Покистон хавфсизлик кучлари чегара ҳудудлари бўйлаб йирик қуруқлик ва ҳаво операцияларини амалга оширди. Натижада камида 29 нафар жангари йўқ қилингани айтилмоқда.
Бироқ, Кобул расмийлари вазиятга бутунлай бошқача баҳо бермоқда.
Покистоннинг баёноти: Террорчиларга қақшатқич зарба
Покистон ахборот вазири Аттаулла Тарарнинг душанба тонгида маълум қилишича, қуруқликдаги ҳужумлар давомида «Покистон Толибони»нинг қаноти ҳисобланган «Жамоат-ул-Аҳрар» гуруҳига алоқадор 4 нафар жангари ўлдирилган.
Шунингдек, Афғонистоннинг Пактия, Пактика ва Кунар вилоятларидаги учта махсус нуқтага берилган ҳаво зарбалари натижасида яна 25 нафар жангари йўқ қилинган. Операция давомида кўп миқдорда қурол-яроғ ва ўқ-дорилар омборлари ҳам йўқ қилингани айтилмоқда.
Бу ҳужумга нима сабаб бўлди? Покистон томони буни яқинда содир этилган терактларга жавоб эканини билдирди. Хусусан, шанба куни Карачидаги «Синд Рейнджерс» объектига уюштирилган қуролли ҳужумда уч нафар покистонлик аскар ҳалок бўлган ва тўрт киши жароҳатланган эди.
«Толибон» акс даъво билан чиқди: «Тинч аҳоли жабрланди»
Афғонистоннинг «Толибон» ҳукумати матбуот котиби Забиҳуллоҳ Мужоҳид Покистоннинг бу ҳаракатини «қўрқоқона тажовуз, жиноят ва ваҳшийлик» деб атаб, кескин қоралади.
«Ҳужумлар оқибатида ўнлаб тинч аҳоли, жумладан, аёллар ва болалар ҳалок бўлди ва жароҳатланди», — деди Мужоҳид.
«Толибон» расмийларининг BBC'га маълум қилишича, ҳаво зарбалари оқибатида камида 100 киши ҳалок бўлган ёки яраланган. Ҳозирча ҳар икки томон даъво қилаётган қурбонлар сонини мустақил манбалар орқали тасдиқлаш имкони бўлмаяпти.
Тўхтамаётган чегара можароси: Сулҳ нега бузилди?
Покистон ва Афғонистон ўртасидаги бундай қонли тўқнашувлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Можаронинг асосий илдизи қуйидагича:
Исломобод даъвоси: Покистон узоқ вақтдан бери Афғонистонни ўз ҳудудида ҳужумлар уюштирадиган террорчиларга бошпана беришда айблаб келади.
Кобул раддияси: «Толибон» бу айбловларни мутлақо рад этади ва Исломободни тинч аҳоли яшайдиган ҳудудларга асоссиз ҳужум қилишда айблайди.
Аслида, икки мамлакат ўтган йилнинг октябрь ойида қонли тўқнашувлардан сўнг ўт очишни тўхтатишга келишиб олган эди. Бироқ халқаро воситачилар ёрдамида эришилган бу сулҳ ҳам узоққа чўзилмади ва барбод бўлди. Расмий маълумотларга кўра, сўнгги ойларда чегарадаги вақти-вақти билан содир бўлаётган ҳаво зарбалари оқибатида юзлаб одамлар қурбон бўлган.
…