Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашди

·0·Дунё
Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашди

Фото: Reuters

Покистон ва Афғонистон чегарасида вазият яна кескин тус олди. Якшанба куни Покистон хавфсизлик кучлари чегара ҳудудлари бўйлаб йирик қуруқлик ва ҳаво операцияларини амалга оширди. Натижада камида 29 нафар жангари йўқ қилингани айтилмоқда.

Бироқ, Кобул расмийлари вазиятга бутунлай бошқача баҳо бермоқда.

Покистоннинг баёноти: Террорчиларга қақшатқич зарба

Покистон ахборот вазири Аттаулла Тарарнинг душанба тонгида маълум қилишича, қуруқликдаги ҳужумлар давомида «Покистон Толибони»нинг қаноти ҳисобланган «Жамоат-ул-Аҳрар» гуруҳига алоқадор 4 нафар жангари ўлдирилган.

Шунингдек, Афғонистоннинг Пактия, Пактика ва Кунар вилоятларидаги учта махсус нуқтага берилган ҳаво зарбалари натижасида яна 25 нафар жангари йўқ қилинган. Операция давомида кўп миқдорда қурол-яроғ ва ўқ-дорилар омборлари ҳам йўқ қилингани айтилмоқда.

Бу ҳужумга нима сабаб бўлди? Покистон томони буни яқинда содир этилган терактларга жавоб эканини билдирди. Хусусан, шанба куни Карачидаги «Синд Рейнджерс» объектига уюштирилган қуролли ҳужумда уч нафар покистонлик аскар ҳалок бўлган ва тўрт киши жароҳатланган эди.

«Толибон» акс даъво билан чиқди: «Тинч аҳоли жабрланди»

Афғонистоннинг «Толибон» ҳукумати матбуот котиби Забиҳуллоҳ Мужоҳид Покистоннинг бу ҳаракатини «қўрқоқона тажовуз, жиноят ва ваҳшийлик» деб атаб, кескин қоралади.

«Ҳужумлар оқибатида ўнлаб тинч аҳоли, жумладан, аёллар ва болалар ҳалок бўлди ва жароҳатланди», — деди Мужоҳид.

«Толибон» расмийларининг BBC'га маълум қилишича, ҳаво зарбалари оқибатида камида 100 киши ҳалок бўлган ёки яраланган. Ҳозирча ҳар икки томон даъво қилаётган қурбонлар сонини мустақил манбалар орқали тасдиқлаш имкони бўлмаяпти.

Тўхтамаётган чегара можароси: Сулҳ нега бузилди?

Покистон ва Афғонистон ўртасидаги бундай қонли тўқнашувлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Можаронинг асосий илдизи қуйидагича:

  • Исломобод даъвоси: Покистон узоқ вақтдан бери Афғонистонни ўз ҳудудида ҳужумлар уюштирадиган террорчиларга бошпана беришда айблаб келади.

  • Кобул раддияси: «Толибон» бу айбловларни мутлақо рад этади ва Исломободни тинч аҳоли яшайдиган ҳудудларга асоссиз ҳужум қилишда айблайди.

Аслида, икки мамлакат ўтган йилнинг октябрь ойида қонли тўқнашувлардан сўнг ўт очишни тўхтатишга келишиб олган эди. Бироқ халқаро воситачилар ёрдамида эришилган бу сулҳ ҳам узоққа чўзилмади ва барбод бўлди. Расмий маълумотларга кўра, сўнгги ойларда чегарадаги вақти-вақти билан содир бўлаётган ҳаво зарбалари оқибатида юзлаб одамлар қурбон бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиСаудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:27Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаБугун, 14:11Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Бугун, 14:02Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:59Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиВенесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиБугун, 13:57Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиСаудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учрадиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди