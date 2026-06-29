Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Венесуэла пойтахти Каракасда зилзиладан кейин вайроналарни тозалаш ишлари олиб борилаётган вақтда кучли газ портлаши содир бўлди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида бир нечта қутқарувчи турли даражада тан жароҳати олган. Уларга воқеа жойида тиббий ёрдам кўрсатилган.
Портлашдан кейин ҳудудга қўшимча фавқулодда хизматлар ва тиббий бригадалар жалб этилди. Мутахассислар атрофдаги биноларда газ сизиб чиқиши хавфи бор-йўқлигини текширмоқда.
Ҳозирча портлашнинг аниқ сабаби ва жабрланганлар сони ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган. Вайроналарни тозалаш ишлари хавфсизлик чоралари кучайтирилган ҳолда давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…