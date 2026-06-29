Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошди
Ўзбекистонда шахсий автотранспорт воситалари сони йил сайин ошиб бормоқда. 2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, жисмоний шахсларга тегишли транспорт воситалари сони 4 миллион 903,1 мингтага етган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 344,6 мингтага кўп.
Асосий улуш енгил автомобилларга тўғри келади
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, аҳолига тегишли транспорт воситаларининг катта қисмини енгил автомобиллар ташкил қилади.
Уларнинг умумий сони 4 миллион 552,3 мингта бўлиб, жами автотранспорт воситаларининг 92,8 фоизига тенг.
Демак, Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли ҳар 100 та транспорт воситасининг қарийб 93 таси енгил автомобилдир.
Бир йилда қарийб 345 мингтага кўпайди
2025 йилнинг шу даври билан солиштирилганда шахсий автотранспорт воситалари сони 344,6 мингтага ошган.
Бу эса мамлакатда автомобиль бозори, шахсий транспортга талаб ва йўл инфратузилмасига тушаётган босим ҳам ортиб бораётганини кўрсатади.
Транспорт воситалари турлар бўйича
Жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситалари қуйидагича тақсимланган:
Транспорт тури
Сони
Енгил автомобиллар
4 552,3 мингта
Юк автомобиллари
330,3 мингта
Микроавтобуслар
7,5 мингта
Махсус транспорт воситалари
7,2 мингта
Автобуслар
5,8 мингта
Юк автомобиллари иккинчи ўринда
Енгил автомобиллардан кейин энг катта улуш юк автомобилларига тўғри келади. Уларнинг сони 330,3 мингтани ташкил этган.
Микроавтобус, автобус ва махсус транспорт воситалари сони эса нисбатан кам бўлиб, уларнинг жами кўрсаткичи енгил автомобиллар сонидан анча паст.
Бу рақамлар нимани англатади?
Автомобиллар сонининг тез ўсиши бир қатор масалаларни янада долзарб қилади:
шаҳарларда тирбандликнинг ортиши;
автотураргоҳларга эҳтиёж кўпайиши;
йўл инфратузилмасини кенгайтириш;
жамоат транспортини ривожлантириш;
ҳаво ифлосланишини камайтириш.
Ўзбекистонда шахсий транспорт воситалари сони 5 миллионлик чегарага яқинлашиб қолди. Агар ўсиш шу суръатда давом этса, бу кўрсаткич яқин вақт ичида янги рекордга етиши мумкин.
Сизнингча, автомобиллар сонининг бундай тез ўсиши қулайликми ёки тирбандлик ва экологик муаммоларни кучайтирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга юборинг.
…