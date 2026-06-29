Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошди

·0·Авто
Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошди

Ўзбекистонда шахсий автотранспорт воситалари сони йил сайин ошиб бормоқда. 2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, жисмоний шахсларга тегишли транспорт воситалари сони 4 миллион 903,1 мингтага етган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 344,6 мингтага кўп.

Асосий улуш енгил автомобилларга тўғри келади

Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, аҳолига тегишли транспорт воситаларининг катта қисмини енгил автомобиллар ташкил қилади.

Уларнинг умумий сони 4 миллион 552,3 мингта бўлиб, жами автотранспорт воситаларининг 92,8 фоизига тенг.

Демак, Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли ҳар 100 та транспорт воситасининг қарийб 93 таси енгил автомобилдир.

Бир йилда қарийб 345 мингтага кўпайди

2025 йилнинг шу даври билан солиштирилганда шахсий автотранспорт воситалари сони 344,6 мингтага ошган.

Бу эса мамлакатда автомобиль бозори, шахсий транспортга талаб ва йўл инфратузилмасига тушаётган босим ҳам ортиб бораётганини кўрсатади.

Транспорт воситалари турлар бўйича

Жисмоний шахсларга тегишли автотранспорт воситалари қуйидагича тақсимланган:

Транспорт тури

Сони

Енгил автомобиллар

4 552,3 мингта

Юк автомобиллари

330,3 мингта

Микроавтобуслар

7,5 мингта

Махсус транспорт воситалари

7,2 мингта

Автобуслар

5,8 мингта

Юк автомобиллари иккинчи ўринда

Енгил автомобиллардан кейин энг катта улуш юк автомобилларига тўғри келади. Уларнинг сони 330,3 мингтани ташкил этган.

Микроавтобус, автобус ва махсус транспорт воситалари сони эса нисбатан кам бўлиб, уларнинг жами кўрсаткичи енгил автомобиллар сонидан анча паст.

Бу рақамлар нимани англатади?

Автомобиллар сонининг тез ўсиши бир қатор масалаларни янада долзарб қилади:

  • шаҳарларда тирбандликнинг ортиши;

  • автотураргоҳларга эҳтиёж кўпайиши;

  • йўл инфратузилмасини кенгайтириш;

  • жамоат транспортини ривожлантириш;

  • ҳаво ифлосланишини камайтириш.

Ўзбекистонда шахсий транспорт воситалари сони 5 миллионлик чегарага яқинлашиб қолди. Агар ўсиш шу суръатда давом этса, бу кўрсаткич яқин вақт ичида янги рекордга етиши мумкин.

Сизнингча, автомобиллар сонининг бундай тез ўсиши қулайликми ёки тирбандлик ва экологик муаммоларни кучайтирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаБугун, 11:56Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинБугун, 11:25Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси