Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учради
Саудия Арабистонининг Рас-Таннура шаҳрида "Saudi Aramco" компаниясига тегишли вертолёт қулаши натижасида 14 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда ТАСС мамлакат Энергетика вазирлиги баёнотига асосланиб хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 28 июнь куни юз берган. Вертолётда бўлганларнинг бирортаси тирик қолмаган. Қурбонларнинг барчаси Саудия Арабистони фуқаролари экани айтилмоқда.
Мамлакатнинг тегишли идоралари ҳалокатга нима сабаб бўлганини аниқлашга киришган. Тергов доирасида ҳаво кемасининг техник ҳолати ва парвоз жараёни ўрганилиши кутилмоқда.
Рас-Таннура Саудия Арабистонининг асосий нефт саноати ҳудудларидан бири ҳисобланади. Шаҳарда "Saudi Aramco"нинг катта қайта ишлаш корхонаси ҳамда денгиз орқали нефт жўнатишга мўлжалланган йирик терминал жойлашган.
…