Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учради

·4·Дунё
Саудия Арабистонига тегишли “Saudi Aramco” вертолёти дахшатли ҳалокатга учради

Саудия Арабистонининг Рас-Таннура шаҳрида "Saudi Aramco" компаниясига тегишли вертолёт қулаши натижасида 14 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда ТАСС мамлакат Энергетика вазирлиги баёнотига асосланиб хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 28 июнь куни юз берган. Вертолётда бўлганларнинг бирортаси тирик қолмаган. Қурбонларнинг барчаси Саудия Арабистони фуқаролари экани айтилмоқда.

Мамлакатнинг тегишли идоралари ҳалокатга нима сабаб бўлганини аниқлашга киришган. Тергов доирасида ҳаво кемасининг техник ҳолати ва парвоз жараёни ўрганилиши кутилмоқда.

Рас-Таннура Саудия Арабистонининг асосий нефт саноати ҳудудларидан бири ҳисобланади. Шаҳарда "Saudi Aramco"нинг катта қайта ишлаш корхонаси ҳамда денгиз орқали нефт жўнатишга мўлжалланган йирик терминал жойлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиВенесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиБугун, 13:57Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиФранциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:22Чодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиЧодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиБугун, 02:09Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Кеча, 22:14150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?Кеча, 21:54Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиСаудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди