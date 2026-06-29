Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»

·0·Спорт
Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 2026 йилги жаҳон чемпионатида қайси жамоа чемпионлик учун асосий фаворит эканини айтишга шошилмади.

Италиялик мутахассиснинг фикрича, айрим термалар гуруҳ босқичида яхшироқ кўринган бўлса-да, ҳозирча битта жамоани бошқалардан яққол устун деб бўлмайди.

«Асосий даъвогарни ажрата олмайман»

Анчелотти гуруҳ босқичи якунларини баҳолар экан, турнирда рақобат жуда юқори эканини таъкидлади.

«Айрим миллий жамоалар гуруҳ босқичида бошқаларига қараганда яхшироқ ўйин кўрсатди. Лекин ҳозирча чемпионлик учун асосий даъвогарни ажрата кўрсата олмайман», — деди у.

Унинг сўзларига кўра, турнирдаги кучлар нисбати жуда яқин ва бу плей-офф босқичини янада қизиқарли қилади.

Мундиалда тенглик кучли

Бразилия устози ЖЧ-2026да бир нечта жамоа юқори савияда ўйнаётганини қайд этди.

Бироқ Анчелотти ҳозирги босқичда:

  • Бразилияни;

  • Аргентинани;

  • Францияни;

  • Испанияни;

  • Португалияни

алоҳида фаворит сифатида ажратиб кўрсатмади.

«Бу сафарги мундиалда рақобат жуда юқори бўлади ва иштирокчиларнинг кучи деярли тенг», — деди италиялик мутахассис.

Бразилияни Япония синовдан ўтказади

Бразилия миллий жамоаси 1/16 финал босқичида Японияга қарши майдонга тушади.

Учрашув бугун, 29 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Учрашув

Сана

Вақт

Бразилия — Япония

29 июнь

22:00

Бразилия қоғозда фаворит бўлиб кўринса-да, Анчелоттининг сўзлари плей-оффда ҳар қандай кутилмаган натижа қайд этилиши мумкинлигини англатади.

Япония сенсация қила оладими?

Япония жамоавий интизом, тезкор ҳужумлар ва охиригача курашиши билан танилган.

Бразилия эса индивидуал маҳорат ва катта турнирлар тажрибасига таянади. Шу боис ушбу баҳс плей-оффнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Чемпионлик йўли энди бошланади

Гуруҳ босқичида яхши ўйин кўрсатиш муҳим, аммо плей-оффда битта хато ҳам жамоани турнирдан чиқариб юбориши мумкин.

Анчелоттининг фикрича, ҳақиқий фаворитлар айнан ҳал қилувчи босқичларда ўзини кўрсатади.

Сизнингча, ЖЧ-2026да чемпионлик учун асосий фаворит қайси жамоа? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 13:45Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 13:31Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»Бугун, 13:26Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди