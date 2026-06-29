Анчелотти ЖЧ-2026 фаворитини айта олмади: «Кучлар деярли тенг»
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 2026 йилги жаҳон чемпионатида қайси жамоа чемпионлик учун асосий фаворит эканини айтишга шошилмади.
Италиялик мутахассиснинг фикрича, айрим термалар гуруҳ босқичида яхшироқ кўринган бўлса-да, ҳозирча битта жамоани бошқалардан яққол устун деб бўлмайди.
«Асосий даъвогарни ажрата олмайман»
Анчелотти гуруҳ босқичи якунларини баҳолар экан, турнирда рақобат жуда юқори эканини таъкидлади.
«Айрим миллий жамоалар гуруҳ босқичида бошқаларига қараганда яхшироқ ўйин кўрсатди. Лекин ҳозирча чемпионлик учун асосий даъвогарни ажрата кўрсата олмайман», — деди у.
Унинг сўзларига кўра, турнирдаги кучлар нисбати жуда яқин ва бу плей-офф босқичини янада қизиқарли қилади.
Мундиалда тенглик кучли
Бразилия устози ЖЧ-2026да бир нечта жамоа юқори савияда ўйнаётганини қайд этди.
Бироқ Анчелотти ҳозирги босқичда:
Бразилияни;
Аргентинани;
Францияни;
Испанияни;
Португалияни
алоҳида фаворит сифатида ажратиб кўрсатмади.
«Бу сафарги мундиалда рақобат жуда юқори бўлади ва иштирокчиларнинг кучи деярли тенг», — деди италиялик мутахассис.
Бразилияни Япония синовдан ўтказади
Бразилия миллий жамоаси 1/16 финал босқичида Японияга қарши майдонга тушади.
Учрашув бугун, 29 июнь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Учрашув
Сана
Вақт
Бразилия — Япония
29 июнь
22:00
Бразилия қоғозда фаворит бўлиб кўринса-да, Анчелоттининг сўзлари плей-оффда ҳар қандай кутилмаган натижа қайд этилиши мумкинлигини англатади.
Япония сенсация қила оладими?
Япония жамоавий интизом, тезкор ҳужумлар ва охиригача курашиши билан танилган.
Бразилия эса индивидуал маҳорат ва катта турнирлар тажрибасига таянади. Шу боис ушбу баҳс плей-оффнинг энг қизиқарли учрашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Чемпионлик йўли энди бошланади
Гуруҳ босқичида яхши ўйин кўрсатиш муҳим, аммо плей-оффда битта хато ҳам жамоани турнирдан чиқариб юбориши мумкин.
Анчелоттининг фикрича, ҳақиқий фаворитлар айнан ҳал қилувчи босқичларда ўзини кўрсатади.
Сизнингча, ЖЧ-2026да чемпионлик учун асосий фаворит қайси жамоа? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…