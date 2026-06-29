Кинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилди

·0·Маданият
Кинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилди

Ўзбекистонда кинематография соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлар учун муҳим янгилик бор. Маданият вазирининг буйруғи билан соҳада «Хавфни таҳлил этиш» электрон тизимини жорий этиш тартиби тасдиқланди ва у Адлия вазирлиги томонидан расман давлат рўйхатидан ўтказилди.

Хўш, бу янгилик кино соҳасидаги бизнес вакилларига қандай таъсир қилади ва тизим қандай ишлайди? Қуйида оддий тилда тушунтириб ўтамиз.

Ортиқча қоғозбозлик ва оворагарчиликсиз текширув

Янги низомга кўра, электрон тизим тадбиркорлик субъектлари томонидан қонунчилик талаблари бузилиши хавфини автоматик тарзда (инсон омилисиз) баҳолайди. Бунинг энг афзал томони — тадбиркорлардан ҳеч қандай қўшимча ҳужжат ёки маълумот талаб қилинмайди.

Тизим керакли маълумотларни қуйидаги қонуний манбалардан ўзи қидириб топади:

  • Давлат органларининг мавжуд ахборот тизимлари;

  • Статистик маълумотлар ва расмий ҳисоботлар;

  • Фуқаролардан келиб тушган мурожаатлар;

  • Оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишлар.

«Балл» тизими ва 3 та хавф даражаси

Электрон тизим тўпланган маълумотлар асосида тадбиркорларга махсус балл беради ва уларни учта асосий тоифага ажратади:

  1. Юқори хавф тоифаси

  2. Ўрта хавф тоифаси

  3. Паст хавф тоифаси

Агар тадбиркорлик субъекти юқори ёки ўрта хавф тоифасига тушиб қолса, уларда амалдаги қонунчиликка мувофиқ профилактика (огоҳлантириш) тадбирлари ва режали текширувлар ташкил этилиши мумкин. Паст хавф гуруҳидагилар эса ортиқча текширувлардан холи бўлишади.

Тадбиркорлар учун муҳим кафолат

Энг муҳим жиҳати — тизим томонидан аниқланган хавф даражаси тадбиркорга нисбатан тўғридан-тўғри жазо ёки таъсир чорасини қўллаш учун асос бўла олмайди.

Яъни, тизим сизни "хавфли" деб топса, автоматик равишда жарима солинмайди ёки фаолиятингиз тўхтатилмайди. Хавф таҳлили жараёни бизнес фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги ва унинг ишига бевосита аралашувга сабаб бўлмаслиги қатъий белгилаб қўйилган. Бу шунчаки назорат органлари учун қайси тадбиркорга кўпроқ эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатиб берувчи "ақлли" ёрдамчидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Бугун, 02:28Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиКеча, 22:47Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиОзода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиКеча, 17:00Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Кеча, 16:05Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 15:42Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Кеча, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди