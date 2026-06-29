Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқда

·32·Дунё
Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқда

Покистон якшанба куни Афғонистон билан чегарадош ҳудудларга ҳаво зарбалари берди ва қуруқлик қўшинларини киритди. Ҳодиса оқибатида ўнлаб инсонлар ҳалок бўлиб, икки давлат ўртасидаги кескинлик янада кучайди.

Афғонистоннинг "Толибон" ҳукумати маълум қилишича, ҳужумлар натижасида камида 36 нафар тинч аҳоли, жумладан аёллар ва болалар ҳалок бўлган, 160 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Кобул ушбу ҳужумни «қўрқоқларча ҳаракат» ҳамда «жиноят ва ваҳшийлик» деб баҳолади.

Покистон ахборот вазири Аттоуллоҳ Тарар эса зарбалар жангарилар яширинган объектларга берилганини билдирди. Унинг айтишича, операция давомида 29 нафар жангари йўқ қилинган. Расмийларга кўра, бу ҳужумлар Покистонда тинч аҳолига қарши содир этилган сўнгги террорчилик ҳужумларига жавоб бўлган.

Покистон узоқ вақтдан бери Афғонистонни чегара ортидан ҳужумлар уюштирувчи террорчи гуруҳларга бошпана бераётганликда айблаб келади. "Толибон" ҳукумати эса бу даъволарни рад этади. Кобул, ўз навбатида, Покистонни тинч аҳоли яшайдиган ҳудудларга асоссиз ҳужум қилишда айбламоқда.

Афғонистон ҳукуматига кўра, зарбалар тинч аҳоли уйларига берилган бўлса, Покистон улар Пактия, Пактика ва Кунар вилоятларидаги жангарилар яширинган жойларга қаратилганини билдирган. Энг кўп қурбонлар Пактика вилоятининг Мандохайл қишлоғида қайд этилган.

Ҳужумлардан бир кун аввал Карачи шаҳридаги Синд рейнжерлари қароргоҳига уюштирилган терактда уч нафар ҳарбий хизматчи ҳалок бўлган. Шунингдек, уч нафар жангари ўлдирилган, яна бир гумондор қўлга олинган. Масъулиятни TTPнинг бўлинган қаноти ҳисобланган «Жамоат-ул-Аҳрор» гуруҳи ўз зиммасига олган.

Сўнгги ойларда Покистон ва Афғонистон чегарасида тўқнашувлар тез-тез такрорланмоқда. Февраль ойидаги қуролли можароларда ўнлаб инсонлар ҳалок бўлган. Июнь ойи бошида Покистон ҳаво зарбаларида 26 нафар жангари ўлдирилганини маълум қилган бўлса, Афғонистон томони бу ҳужумларда 13 нафар, асосан болалар ҳам ҳалок бўлганини билдирган.

ПокистонАфғонистонТолибонКобулКарачи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаЖаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаБугун, 14:36Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиБугун, 14:29Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиСаудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:27Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Бугун, 14:02Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:59Венесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиВенесуэла пойтахтида қутқарув амалиёти пайтида кучли газ портлаши юз бердиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди