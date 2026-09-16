Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эроннинг «Сепеҳран Аирлинес» авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 йўловчи лайнери ҳавода парвоз қилаётган вақтда шасси ғилдиракларидан бири узилиб кетди.
- Бу ҳолат самолётнинг мувозанатини бузиб, салон ичида кучли тебраниш ва ваҳимага сабаб бўлди.
- Пилотларнинг юксак маҳорати ва тажрибаси эвазига шассиси қисман шикастланган лайнер ерга муваффақиятли қўндирилди ва барча йўловчиларнинг ҳаёти сақланди.
Эрон осмонида йўловчи авиацияси тарихидаги энг хавфли ва даҳшатли фавқулодда ҳолатлардан бири юз берди. Эроннинг машҳур «Sepehran Airlines» авиакомпаниясига тегишли бўлган Boeing 737 йўловчи лайнери ҳавода парвоз қилаётган вақтда кутилмаганда унинг шасси тизимидаги ғилдираклардан бири синиб, корпусидан узилиб кетди. Ҳаводаги ушбу жиддий техник носозлик самолётнинг мувозанатини кескин бузиб, бортда кучли тебраниш ва силкинишни келтириб чиқарди. Салон ичида кутилмаганда юзага келган қаттиқ турбулентлик оқибатида юк жавонлари очилиб кетган, йўловчиларнинг юклари жойларидан учиб тушиб зарарланган ва салонни чинакам қўрқув ҳамда ваҳима қамраб олган.
Самолётнинг қулаши хавфи пайдо бўлган бир паллада экипаж аъзолари ва пилотлар совуққонлик билан ҳаракат қилиб, ҳаво кемасини дарҳол ортга буриш ва шошилинч авариявий қўнишни амалга ошириш бўйича оғир қарор қабул қилди. Учувчиларнинг юксак маҳорати ва тажрибаси эвазига шассининг бир қисми йўқ бўлган лайнер ерга муваффақиятли қўндирилди ҳамда бортдаги барча йўловчиларнинг ҳаёти мўъжизавий тарзда сақлаб қолинди. Хўш, Boeing 737 ғилдирагининг ҳавода узилиб кетишига нима сабаб бўлди, экипаж оғир вазиятда самолётни ерга қандай қўна олди ва Эрон фуқаро авиацияси парки нега кетма-кет техник носозликлар гирдобида қолмоқда?
Ҳаводаги даҳшатли лаҳзалар: Силкиниш ва йўловчилар саросимаси
Бортда содир бўлган фавқулодда ҳолат тафсилотлари:
Шасси ғилдирагининг узилиши: Самолёт парвоз баландлигига чиқаётган паллада қўниш-чиқиш тизими (шасси) элементларидан бири конструкцияси ишдан чиқиб, тўлиқ ажралиб тушди;
Салондаги кучли зарба ва титраш: Ғилдирак узилиб кетгач, ҳаво кемаси кучли чайқала бошлаган ва аэродинамик номутаносиблик келиб чиққан;
Тўкилган юклар ва ваҳима: Силкинишнинг кучлилигидан йўловчиларнинг қўл юклари ва багаж бўлимларидаги нарсалар салон бўйлаб сочилиб кетган, одамлар орасида ҳалокат хавфи туфайли саросима авж олган;
Фавқулодда ҳолат эълони: Экипаж вазиятни тўлиқ баҳолаб, парвоз йўналишини давом эттириш ўта хавфли эканини тушунган ҳолда диспетчерларга ҳалокат сигналини йўллади.
Пилотларнинг қаҳрамонлиги: Мураккаб авариявий қўниш
Экипажнинг профессионал ҳаракатлари ва омон қолган инсонлар:
Ортга қайтиш қарори: Учувчилар таваккал қилмасдан самолётни зудлик билан ортга буриб, энг яқин аэропортга шошилинч қўнишга йўналтирди;
Бир томонлама мувозанат синови: Шассининг асосий таянч ғилдиракларидан бирисиз самолётни учиш-қўниш йўлагига қўндириш экипаждан заргарона аниқлик ва совуққонликни талаб этди;
Хавфсиз қўниш ва қурбонларнинг йўқлиги: Фавқулодда хизматлар ерда тайёр турган бир шароитда лайнер муваффақиятли қўндирилди, йўловчилар ва экипаж аъзолари эсон-омон эвакуация қилинди.
Эрон авиацияси муаммоси: Эскирган самолётлар ва хавфсизлик ташвиши
Можаро ортидаги тизимли сабаблар ва экспертлар хавотири:
Техник эскириш фактори: Халқаро санкциялар ва узоқ йиллик чекловлар оқибатида Эрон авиапарклари эҳтиёт қисмлар етишмовчилиги ва ҳаво кемаларининг техник эскириши муаммоси билан юзма-юз келмоқда;
Боинг самолётлари хавфсизлиги: «Sepehran Airlines» флотидаги эски моделдаги самолётларнинг парвоз хавфсизлиги талабларига қай даражада жавоб бериши авиация комиссияси томонидан синчковлик билан текширилади;
Текширув ва чоралар: Ҳолат юзасидан расмий тергов ишлари бошланган бўлиб, ушбу борт парвоз олди кўригидан қандай ўтгани ва техник регламент қай даражада бузилгани аниқланмоқда.
Бортдаги ўнлаб инсонларнинг ҳаётини асраб қолган учувчиларнинг маҳорати жаҳон авиациясида юқори баҳоланмоқда, аммо ҳавода юз берган ушбу даҳшатли воқеа йўловчи ташиш хавфсизлиги бўйича жиддий саволларни кун тартибига чиқарди.
Сизнингча, самолёт ҳавода кетаётганда ғилдираги узилиб кетиши даражасигача етиб келган техник ҳолат учун авиакомпания раҳбарияти қандай жавобгарликка тортилиши керак? Шассисиз самолётни совуққонлик билан ерга қўндира олган пилотларнинг жасоратини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳаво хавфсизлигига оид ушбу шов-шувли воқеа тафсилотларини барча яқинларингиз ҳамда саёҳат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…