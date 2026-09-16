Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Мексикага қарши ўтган мундиал плей-офф учрашувидаги 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Эстадио Азтека майдончасидан бироз тишламаганидан афсусда эканини тан олди.
- Мураббий ўша драматик ўйинни ва жамоанинг бирлигини абадийлаштириш учун майдон майсасидан тотиб кўриш кераклигини ҳис қилган.
- Жордан Ҳендерсоннинг жароҳати ва жамоанинг дарҳол унга ёрдамга шошилиши кийиниш хонасидаги ижобий маданиятни кўрсатди.
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўтган ёзги мундиал доирасида мезбон Мексикага қарши кечган ва ўн киши бўлиб қолинган унутилмас плей-офф учрашувидан кейин ўзига хос ғайриоддий афсусда эканини тан олди. Герман мутахассиси афсонавий Эстадио Азтека майдонидаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба хотирасини абадийлаштириш учун ўша муқаддас майсадан бироз еб қўймаганидан афсусланишини билдирди. Goal.com хабар беришича, Мексика пойтахтида содир бўлган ушбу драматик ўйин мураббийнинг хотирасида ўчмас из қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўта мураккаб шароитларда қўлга киритилган иродали ғалаба ва хориждаги оғир синовдан муваффақиятли ўтиш Томас Тухелни тамоман энтиктириб юборган эди. Ўша шиддатли лаҳзалардаги қувончни сўз билан таърифлаб бўлмаслигини таъкидлаган мутахассис ўйин якунлангач, дарҳол яқин дўстига хабар ёзганини эслади. унинг сўзларига кўра, у ўша онларни бутун вужуди билан ҳис қилиш учун майдон майсасидан тотиб кўриш керак бўлганини ўйлаган.
Жамоанинг бирлиги ва Жорданнинг жароҳатиМазкур шиддатли атмосферада футболчиларнинг ўзаро аҳиллиги ва жамоавий руҳ яққол намоён бўлган. Хусусан, ўйиндан кейинги байрамона шукуҳ пайтида Жордан Ҳендерсон реклама тахтасидан йиқилиб, қўлини синдириб олгани бунга яққол мисол бўлди. ФА расмий интервюсида Даниел Старрижга гапириб берган мураббий футболчилар бир сония ҳам иккиланмай ўртага тушганини, барча жамоадошлар дарҳол ҳимоя қалқонини ҳосил қилиб, Жорданни ўраб олганини катта фахр билан эслади.
Ушбу оғир ва қувончли лаҳзалар терма жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлаб, келгуси йирик мусобақалар, хусусан, Евро-2028 турнири сари ташланадиган муҳим пойдевор вазифасини ўтай бошлади. Кийиниш хонасидаги бундай ижобий маданият ҳақида фикр юритар экан, бош мураббий футболчилар энди чинакамига унинг шогирдларига айланганини ва бу жараён ўзаро боғлиқликни кучайтирганини урғулади.
Келажак режалари ва Миллатлар лигасиМуваффақиятлар ва азобли дамларни биргаликда бошдан кечириш орқали янада жипслашган жамоани бошқаришдан мамнун эканини яширмаган Томас Тухел олдинда турган янги чақирувларга тайёргарлик кўриш масаласига тўхталди. АҚШдаги жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш қийин кечганини, бироқ Европа чемпионати учун бу анча қулай эканини қайд этди.
Манба маълумотига кўра, АҚШдаги мундиалда ўтказилган 10 та учрашувдан 8 тасида ғалаба қозонилиб, 1 таси дуранг ва 1 таси аламли мағлубият билан якунланган. Ана шу тажриба ва натижалар келгусида дадил қадам ташлаш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади. Англия терма жамоаси энди Миллатлар лигасининг юқори дивизионидаги навбатдаги тўртта ўйинга диққат қаратмоқда.
Изоҳлар 0
…