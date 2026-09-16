Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда

·17·Спорт
Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Мексикага қарши ўтган мундиал плей-офф учрашувидаги 3:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг Эстадио Азтека майдончасидан бироз тишламаганидан афсусда эканини тан олди.
  • Мураббий ўша драматик ўйинни ва жамоанинг бирлигини абадийлаштириш учун майдон майсасидан тотиб кўриш кераклигини ҳис қилган.
  • Жордан Ҳендерсоннинг жароҳати ва жамоанинг дарҳол унга ёрдамга шошилиши кийиниш хонасидаги ижобий маданиятни кўрсатди.

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўтган ёзги мундиал доирасида мезбон Мексикага қарши кечган ва ўн киши бўлиб қолинган унутилмас плей-офф учрашувидан кейин ўзига хос ғайриоддий афсусда эканини тан олди. Герман мутахассиси афсонавий Эстадио Азтека майдонидаги 3:2 ҳисобидаги ғалаба хотирасини абадийлаштириш учун ўша муқаддас майсадан бироз еб қўймаганидан афсусланишини билдирди. Goal.com хабар беришича, Мексика пойтахтида содир бўлган ушбу драматик ўйин мураббийнинг хотирасида ўчмас из қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўта мураккаб шароитларда қўлга киритилган иродали ғалаба ва хориждаги оғир синовдан муваффақиятли ўтиш Томас Тухелни тамоман энтиктириб юборган эди. Ўша шиддатли лаҳзалардаги қувончни сўз билан таърифлаб бўлмаслигини таъкидлаган мутахассис ўйин якунлангач, дарҳол яқин дўстига хабар ёзганини эслади. унинг сўзларига кўра, у ўша онларни бутун вужуди билан ҳис қилиш учун майдон майсасидан тотиб кўриш керак бўлганини ўйлаган.

Жамоанинг бирлиги ва Жорданнинг жароҳати

Мазкур шиддатли атмосферада футболчиларнинг ўзаро аҳиллиги ва жамоавий руҳ яққол намоён бўлган. Хусусан, ўйиндан кейинги байрамона шукуҳ пайтида Жордан Ҳендерсон реклама тахтасидан йиқилиб, қўлини синдириб олгани бунга яққол мисол бўлди. ФА расмий интервюсида Даниел Старрижга гапириб берган мураббий футболчилар бир сония ҳам иккиланмай ўртага тушганини, барча жамоадошлар дарҳол ҳимоя қалқонини ҳосил қилиб, Жорданни ўраб олганини катта фахр билан эслади.

Ушбу оғир ва қувончли лаҳзалар терма жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлаб, келгуси йирик мусобақалар, хусусан, Евро-2028 турнири сари ташланадиган муҳим пойдевор вазифасини ўтай бошлади. Кийиниш хонасидаги бундай ижобий маданият ҳақида фикр юритар экан, бош мураббий футболчилар энди чинакамига унинг шогирдларига айланганини ва бу жараён ўзаро боғлиқликни кучайтирганини урғулади.

Келажак режалари ва Миллатлар лигаси

Муваффақиятлар ва азобли дамларни биргаликда бошдан кечириш орқали янада жипслашган жамоани бошқаришдан мамнун эканини яширмаган Томас Тухел олдинда турган янги чақирувларга тайёргарлик кўриш масаласига тўхталди. АҚШдаги жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш қийин кечганини, бироқ Европа чемпионати учун бу анча қулай эканини қайд этди.

Манба маълумотига кўра, АҚШдаги мундиалда ўтказилган 10 та учрашувдан 8 тасида ғалаба қозонилиб, 1 таси дуранг ва 1 таси аламли мағлубият билан якунланган. Ана шу тажриба ва натижалар келгусида дадил қадам ташлаш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади. Англия терма жамоаси энди Миллатлар лигасининг юқори дивизионидаги навбатдаги тўртта ўйинга диққат қаратмоқда.

Томас ТухелАнглия терма жамоасиЖаҳон чемпионатиФутбол янгиликлариМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!Бугун, 06:48«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юбордиБугун, 06:29Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиБугун, 06:18«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юбордиБугун, 06:12«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетдиБугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?