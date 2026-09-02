Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Dreampark’да ўтказилиши режалаштирилган концерт кутилмаган ҳолат билан якунланди. Тадбирнинг асосий меҳмони сифатида кутилаётган Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова концертга келмагани айтилиб, бу ҳолат кўплаб мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди.
Dreampark ходимлари маълум қилишича, бундай вазият ўтган йили ҳам кузатилган. Ўшанда Юлдуз Усмонова ўрнига тезкорлик билан Озодбек Назарбеков таклиф қилиниб, концерт дастури давом эттирилган.
Бу йил ҳам шунга ўхшаш ҳолат такрорланган. Ижтимоий тармоқлардаги видеолар изоҳларида айрим томошабинлар санъаткорни кутиб, тўрт соатга яқин тик оёқда турганини ва унинг келмаганидан қаттиқ хафа бўлганини ёзишган.
Ташкилотчилар йиғилган мухлисларнинг кайфиятини кўтариш ва концертни давом эттириш мақсадида хонанда Зиёдани таклиф қилишган. Шунингдек, улар мухлислардан юзага келган ноқулайлик учун узр сўраб, видео мурожаат билан чиқишган.
Бироқ бу воқеада асосий савол очиқлигича қолмоқда: мухлислардан ким узр сўраши керак эди — концертни ташкил қилганларми, санъаткорнинг маъмурияти ёки санъаткорнинг ўзи?
…