Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди

·6·Дунё
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қисқача

Ҳиндистонда ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди. У беморларни тиббий зарурациз шифохонага ётқизиш ва айримларини реанимация ҳамда интенсив терапия бўлимларида керагидан узоқроқ сақлашга раҳбарият босим қилганини даъво қилди. Шифокор бундай амалиёт ҳисоб-китобларни оширишга қаратилган бўлиши мумкинлигини айтиб, уни касбий тамойилларига зид деб баҳолади.

Ҳиндистонда ёш шифокорнинг хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқгани ҳақидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Шифокор ўз видеомурожаатида муассасада беморларни тиббий зарурат бўлмаса ҳам шифохонага ётқизиш ва айримларини реанимация бўлимида зарур муддатдан узоқроқ сақлашга босим бўлганини даъво қилган.

Унинг сўзларига кўра, шифохона раҳбарияти деярли ҳар бир беморни стационарга қабул қилишни, айрим ҳолларда эса уларни жонлантириш ва интенсив терапия бўлимида узоқроқ ушлаб туришни талаб қилган. Шифокор бундай амалиёт беморлар учун тиббий жиҳатдан зарур бўлмаслиги, асосий мақсад эса шифохона ҳисоб-китобларини ошириш бўлиши мумкинлигини билдирган.

Ёш мутахассис, шунингдек, муҳим тиббий қарорлар, жумладан, беморни ётқизиш ва реанимацияда қанча вақт сақлаш масалаларига раҳбарият аралашганини айтган. У бундай шароитда ишлашни ўзининг касбий тамойилларига зид деб ҳисоблаб, ишга кирган кунининг ўзидаёқ истеъфога чиқишга қарор қилган.

Шифокор ўз қарорини бемор хавфсизлиги ва тиббий этика ҳар қандай иш ёки маошдан устун туриши кераклиги билан изоҳлаган. Унинг баёнотида, нотўғри деб ҳисоблаган амалиётларга ўз номини боғлашни истамагани таъкидланган.

Мазкур видео интернетда тез тарқалиб, хусусий тиббиётда бемор манфаатлари ва молиявий манфаатлар ўртасидаги мувозанат масаласини кун тартибига олиб чиқди. Кўплаб фойдаланувчилар шифокорнинг позициясини қўллаб-қувватлаган бўлса, айримлар ҳолат юзасидан мустақил текширув ва тиббиёт муассасалари фаолияти устидан назоратни кучайтириш зарурлигини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Бугун, 06:00Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиБугун, 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди