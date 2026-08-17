Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ҳиндистонда ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди. У беморларни тиббий зарурациз шифохонага ётқизиш ва айримларини реанимация ҳамда интенсив терапия бўлимларида керагидан узоқроқ сақлашга раҳбарият босим қилганини даъво қилди. Шифокор бундай амалиёт ҳисоб-китобларни оширишга қаратилган бўлиши мумкинлигини айтиб, уни касбий тамойилларига зид деб баҳолади.
Ҳиндистонда ёш шифокорнинг хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқгани ҳақидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Шифокор ўз видеомурожаатида муассасада беморларни тиббий зарурат бўлмаса ҳам шифохонага ётқизиш ва айримларини реанимация бўлимида зарур муддатдан узоқроқ сақлашга босим бўлганини даъво қилган.
Унинг сўзларига кўра, шифохона раҳбарияти деярли ҳар бир беморни стационарга қабул қилишни, айрим ҳолларда эса уларни жонлантириш ва интенсив терапия бўлимида узоқроқ ушлаб туришни талаб қилган. Шифокор бундай амалиёт беморлар учун тиббий жиҳатдан зарур бўлмаслиги, асосий мақсад эса шифохона ҳисоб-китобларини ошириш бўлиши мумкинлигини билдирган.
Ёш мутахассис, шунингдек, муҳим тиббий қарорлар, жумладан, беморни ётқизиш ва реанимацияда қанча вақт сақлаш масалаларига раҳбарият аралашганини айтган. У бундай шароитда ишлашни ўзининг касбий тамойилларига зид деб ҳисоблаб, ишга кирган кунининг ўзидаёқ истеъфога чиқишга қарор қилган.
Шифокор ўз қарорини бемор хавфсизлиги ва тиббий этика ҳар қандай иш ёки маошдан устун туриши кераклиги билан изоҳлаган. Унинг баёнотида, нотўғри деб ҳисоблаган амалиётларга ўз номини боғлашни истамагани таъкидланган.
Мазкур видео интернетда тез тарқалиб, хусусий тиббиётда бемор манфаатлари ва молиявий манфаатлар ўртасидаги мувозанат масаласини кун тартибига олиб чиқди. Кўплаб фойдаланувчилар шифокорнинг позициясини қўллаб-қувватлаган бўлса, айримлар ҳолат юзасидан мустақил текширув ва тиббиёт муассасалари фаолияти устидан назоратни кучайтириш зарурлигини билдирган.
…