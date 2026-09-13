Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ветнамда улкан питон бола билан боғлиқ даҳшатли ҳодиса юз бергани ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Айтилишича, уй шароитида сақланган питон болани ютиб юборган. Мазкур хабар жамоатчилик орасида катта хавотир уйғотган.
Тарқалган маълумотларда воқеа Ветнамда содир бўлгани ва питон уй ҳайвони сифатида сақлангани айтилмоқда.
Асосий хавотир: ёввойи ҳайвонларни, айниқса йирик илонларни уй шароитида сақлаш жиддий хавф туғдириши мумкин. Питонлар катта ҳажмга етиши ва кучли йиртқич инстинктига эга бўлиши мумкин. Шу сабабли уларни оддий уй ҳайвони сифатида боқиш хавфсизлик масаласини келтириб чиқаради.
…