Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Нидерландияда икки ҳафталик миниатюра эшакча йўқолиб, бир кун ўтиб ўзи ғойиб бўлган жойда отиб ўлдирилган ҳолда топилди. Камёб қизғиш тусли ҳўтикча Плеунтже душанба, 7 сентябрь куни кечқурун эшаклар паноҳгоҳида ғойиб бўлган.
Олти киши кичик ҳайвонни бир неча соат давомида қидирган. Улар тунги соат 01:30 гача излаш ишларини олиб бориб, тонг отиши билан яна қидирувни давом эттирган. Бироқ Плеунтженинг қаердалиги ҳақида ҳеч қандай из топилмаган.
Шунга қарамай, сешанба куни тушдан кейин унинг жасади ҳайвон йўқолган ўша жойдан топилган. Паноҳгоҳ ходимлари мазкур ҳудудни ўнлаб марта текширган бўлса-да, аввалроқ ҳеч нарса аниқланмаган.
Плеунтже кўкрак қисмига ўқ теккан ҳолда топилган. Унинг бўйни, оёқлари ва кўзида ҳам оғир жароҳатлар бўлган.
Паноҳгоҳ эгаси Марлхене Мувснинг тахминича, ўғрилар девордан ошиб ўтиб, ҳўтикчани кўтариб, тайёр турган транспорт воситасига олиб кетган. Кейинчалик уни сотиш қийинлигини англаб, жасадини яна ўша жойга қайтариб ташлаган бўлиши мумкин.
Плеунтжеда микрочип, паспорт ёки эмлаш ҳужжатлари бўлмаган. Шу боис уни қора бозорда сотиш қийин эди. Ҳолбуки, ҳужжатлари мавжуд миниатюра эшакларининг нархи 13 минг фунт стерлинггача етиши мумкин.
Плеунтже Нидерландиянинг Баарле-Нассау шаҳридаги Stichting Het Ezelpaleis паноҳгоҳида яшаган. Мазкур маскан қаровсиз қолган эшакларни ҳимоя қилиш билан шуғулланади.
Паноҳгоҳ эгаси соат тахминан 19:30 да ҳудудни қулфлаган. Кейин подани овқатлантириш учун қайтиб келганида, Плеунтженинг йўқолганини пайқаган.
Қидирув ишлари давомида 850 фунт стерлинг миқдорида мукофот ҳам эълон қилинган. Ҳўтикчани излаш ҳақидаги мурожаатлар Нидерландия, Бельгия, Германия ва Франция бўйлаб тарқатилган.
Бироқ сешанба куни соат 13:00 атрофида Мувс меҳмонларга паноҳгоҳни кўрсатаётган пайтда Плеунтженинг жасадини кўриб қолган.
«У ёнбошида, кўкрак қисмида ўқ теккан ҳолда ётарди. Биз бу дала устидан 50 марта ўтган эдик», деган у.
Маълумотларга кўра, ўқ ҳўтикчанинг чап сон қисмидан кириб, кўкрагининг ўнг томонидан чиққан. Шунингдек, унинг бўйни ва оёқларида жароҳатлар, кўзларидан бирида эса оғир шикаст белгилари аниқланган.
Мувс Плеунтже ўзига хос қизғиш туси сабаб атайлаб нишонга олинган, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, бошқа бир тойчоққа тегилмаган.
«Улар бу ишнинг усталари бўлган бўлиши керак. Ҳали тишлари ҳам чиқмаган ҳўтикчага ким бундай иш қилади?» деган паноҳгоҳ эгаси.
Паноҳгоҳда кузатув камералари мавжуд, аммо уларнинг ҳеч бири ўтлоқ ҳудудини тўлиқ қамраб олмайди. Айни пайтда душанба куни кечқурун шубҳали ҳолатни кўрган ёки бирор нарса эшитган шахслардан ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилиш сўралмоқда.
…