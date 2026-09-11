Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди

·2·Дунё
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди

Нидерландияда икки ҳафталик миниатюра эшакча йўқолиб, бир кун ўтиб ўзи ғойиб бўлган жойда отиб ўлдирилган ҳолда топилди. Камёб қизғиш тусли ҳўтикча Плеунтже душанба, 7 сентябрь куни кечқурун эшаклар паноҳгоҳида ғойиб бўлган.

Олти киши кичик ҳайвонни бир неча соат давомида қидирган. Улар тунги соат 01:30 гача излаш ишларини олиб бориб, тонг отиши билан яна қидирувни давом эттирган. Бироқ Плеунтженинг қаердалиги ҳақида ҳеч қандай из топилмаган.

Шунга қарамай, сешанба куни тушдан кейин унинг жасади ҳайвон йўқолган ўша жойдан топилган. Паноҳгоҳ ходимлари мазкур ҳудудни ўнлаб марта текширган бўлса-да, аввалроқ ҳеч нарса аниқланмаган.

Плеунтже кўкрак қисмига ўқ теккан ҳолда топилган. Унинг бўйни, оёқлари ва кўзида ҳам оғир жароҳатлар бўлган.

Паноҳгоҳ эгаси Марлхене Мувснинг тахминича, ўғрилар девордан ошиб ўтиб, ҳўтикчани кўтариб, тайёр турган транспорт воситасига олиб кетган. Кейинчалик уни сотиш қийинлигини англаб, жасадини яна ўша жойга қайтариб ташлаган бўлиши мумкин.

Плеунтжеда микрочип, паспорт ёки эмлаш ҳужжатлари бўлмаган. Шу боис уни қора бозорда сотиш қийин эди. Ҳолбуки, ҳужжатлари мавжуд миниатюра эшакларининг нархи 13 минг фунт стерлинггача етиши мумкин.

Плеунтже Нидерландиянинг Баарле-Нассау шаҳридаги Stichting Het Ezelpaleis паноҳгоҳида яшаган. Мазкур маскан қаровсиз қолган эшакларни ҳимоя қилиш билан шуғулланади.

Yashil maydonda katta eshak yonida kichik, momiq xotikcha turibdi.

Паноҳгоҳ эгаси соат тахминан 19:30 да ҳудудни қулфлаган. Кейин подани овқатлантириш учун қайтиб келганида, Плеунтженинг йўқолганини пайқаган.

Қидирув ишлари давомида 850 фунт стерлинг миқдорида мукофот ҳам эълон қилинган. Ҳўтикчани излаш ҳақидаги мурожаатлар Нидерландия, Бельгия, Германия ва Франция бўйлаб тарқатилган.

Бироқ сешанба куни соат 13:00 атрофида Мувс меҳмонларга паноҳгоҳни кўрсатаётган пайтда Плеунтженинг жасадини кўриб қолган.

«У ёнбошида, кўкрак қисмида ўқ теккан ҳолда ётарди. Биз бу дала устидан 50 марта ўтган эдик», деган у.

Маълумотларга кўра, ўқ ҳўтикчанинг чап сон қисмидан кириб, кўкрагининг ўнг томонидан чиққан. Шунингдек, унинг бўйни ва оёқларида жароҳатлар, кўзларидан бирида эса оғир шикаст белгилари аниқланган.

Мувс Плеунтже ўзига хос қизғиш туси сабаб атайлаб нишонга олинган, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, бошқа бир тойчоққа тегилмаган.

«Улар бу ишнинг усталари бўлган бўлиши керак. Ҳали тишлари ҳам чиқмаган ҳўтикчага ким бундай иш қилади?» деган паноҳгоҳ эгаси.

Паноҳгоҳда кузатув камералари мавжуд, аммо уларнинг ҳеч бири ўтлоқ ҳудудини тўлиқ қамраб олмайди. Айни пайтда душанба куни кечқурун шубҳали ҳолатни кўрган ёки бирор нарса эшитган шахслардан ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилиш сўралмоқда.

ПлеунтжеStichting Het EzelpaleisБаарле-Нассауминиатюра эшак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиМалика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиБугун, 18:42Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Бугун, 18:31Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 18:09«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилдиБугун, 17:50ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиБугун, 17:33Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи