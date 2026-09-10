Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари

·4·Маданият
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари

Ўзбек шоу-бизнесида мухлислар яхши биладиган кўплаб санъаткорлар саҳнада тахаллус ёки ижодий исм билан фаолият юритади. Айримларининг асл исм-фамилияси эса кўпчиликка унчалик таниш эмас. Қуйида шундай машҳур санъаткорларнинг ҳаёти ва ижодига назар ташлаймиз.

Али Отажонов

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари

Али Отажонов — асл исм-фамилияси Алишер Уразметов. У 1987 йил 30 июльда Хоразм вилоятида туғилган. Хонанда “Севги”, “Келинчак”, “Гўзалим” ва “Умр ўтар” каби қўшиқлари билан мухлислар меҳрини қозонган. Шунингдек, у актёр сифатида ҳам фаолият юритиб, “Айрилиқ”, “Ожиза”, “Демак севасан”, “Мени кечир” ва “9-рақамли бемор” фильмларида рол ижро этган.

Али Отажонов Ўзбекистон халқ артисти Ортиқ Отажоновнинг набираси бўлиб, машҳур санъаткорлар сулоласининг давомчиси ҳисобланади. Унинг асл фамилияси Уразметов бўлса-да, бобосининг розилиги ва фотиҳаси билан Отажонов фамилияси остида ижод қилган. Хонанданинг Марям исмли қизи бор.

Алишер Файз

Qora kostyum va kapalak-nusxa galstuk taqqan erkak oq fonda jilmayib turibdi.

Алишер Файз — асл исм-фамилияси Алишер Турдиев. У 1984 йил 27 январда Наманган вилояти Норин туманида туғилган. Алише Файз ўзбек шоу-бизнесида хонанда, шоир ва бастакор сифатида танилган. У 2005 йилдан буён профессионал санъаткор сифатида фаолият юритиб келади. Хонанданинг “Ярашибди”, “Алвидо”, “Кўришамиз”, “Бахтлимисан, айт” каби қўшиқлари мухлислар орасида машҳур.

Шаҳзода

Qora sochli, kulib turgan ayol kulrang kiyimda tasvirlangan.

Шаҳзода — асл исми Зилола Мусаева. У 1979 йил 28 июльда Фарғона вилоятида туғилган. Хонанда “Бахтлиман”, “Бир дона”, “Қўллар тепага”, “Ҳаяти”, “Қайнона”, “Chicco”, “Ёр-ёрлар” ва “Шунчаки” каби қўшиқлари билан танилган. Шунингдек, Шаҳзода актриса сифатида “Зумрад ва Қиммат”, “Фотима ва Зуҳра”, “Мажруҳ”, “Севинч”, “О Марям, Марям” каби фильмларда рол ижро этган. Санъаткорнинг икки нафар ўғли — Ҳолид ва Солиҳ Йўлдошевлар бор.

Сардор Раҳимхон

Kostyum kiygan tabassumli kishi shahar manzarasi fonida noutbuk qarshisida oʻtiribdi.

Сардор Раҳимхон — асл исм-фамилияси Санжар Раҳимов. У 1981 йил 3 сентябрда Тошкент шаҳрида туғилган. Хонанда ва радио бошловчи сифатида танилган Сардор Раҳимхон 2005–2018 йилларда шоу-бизнес соҳасида фаолият юритган. У 2006 йилда “Ниҳол” мукофоти билан тақдирланган, 2009 йилда эса “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвонига сазовор бўлган.

Сардор Раҳимхоннинг “Фаввора”, “Кечмиш”, “Ҳаёлимда”, “Бахтлиман”, “Бир донасан”, “Билсанг бас”, “Ишонмасман”, “Ёрим бўлсанг”, “Жонгинам”, “Яқинларимга” ва “Байрам бугун” каби қўшиқлари мухлислар орасида машҳур.

У 2019 йилдан буён хайрия ва инсонпарварлик фаолиятига ҳам эътибор қаратиб келмоқда. Унинг бошчилигида “Юрак амри” инсонпарварлик лойиҳаси ташкил этилган. 2020 йилда Сардор Раҳимхон “Меҳр-саховат” кўкрак нишони билан тақдирланган. 2023 йил 1 ноябрда эса “Вақф” хайрия жамоат фонди раҳбари ўринбосари — хайрия ишлари бўйича директори этиб тайинланган.

Ўзбек шоу-бизнесиСанъаткорларАли ОтажоновАлишер ФайзШаҳзодаСардор РаҳимхонТахаллусМашҳурлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Бугун, 12:01Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Бугун, 11:11Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Кеча, 10:25Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)08.09, 19:29Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариТахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари08.09, 18:26Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)08.09, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди