Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди

·70·Дунё
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди

Туркиянинг Мугла вилояти Милас туманида дабдабали тўйдан сўнг ғайриоддий можаро келиб чиқди. Уч кеча-ю уч кун давом этган тўйдан кейин келин таққан қиймати 4–5 миллион лирага баҳоланаётган тилла ва тақинчоқлар йўқолгани айтилмоқда.

Куёвнинг яқинлари келин ҳамда тиллалар йўқлигини пайқагач, ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Тергов доирасида Ўзбекистон фуқароси бўлган келин ушланган, аммо у ўзини айбдор деб ҳисобламаслигини билдирган.

Келиннинг таъкидлашича, у онасининг уйига кетган ва ўзи билан фақат 20 дона чорак тилла ҳамда 226 минг лира олиб борган. Унинг яшаш жойида тинтув ўтказилганига қарамай, йўқолгани айтилган бошқа қимматбаҳо буюмлар топилмаган.

Ҳозирча қиймати 4–5 миллион лира деб баҳоланаётган тилла ва тақинчоқларнинг қаердалиги номаълум. Ҳолат юзасидан тергов ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиБугун, 10:47Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиПрезидентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиБугун, 10:43Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди