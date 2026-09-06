Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркиянинг Мугла вилояти Милас туманида дабдабали тўйдан сўнг ғайриоддий можаро келиб чиқди. Уч кеча-ю уч кун давом этган тўйдан кейин келин таққан қиймати 4–5 миллион лирага баҳоланаётган тилла ва тақинчоқлар йўқолгани айтилмоқда.
Куёвнинг яқинлари келин ҳамда тиллалар йўқлигини пайқагач, ҳуқуқ-тартибот идораларига мурожаат қилган. Тергов доирасида Ўзбекистон фуқароси бўлган келин ушланган, аммо у ўзини айбдор деб ҳисобламаслигини билдирган.
Келиннинг таъкидлашича, у онасининг уйига кетган ва ўзи билан фақат 20 дона чорак тилла ҳамда 226 минг лира олиб борган. Унинг яшаш жойида тинтув ўтказилганига қарамай, йўқолгани айтилган бошқа қимматбаҳо буюмлар топилмаган.
Ҳозирча қиймати 4–5 миллион лира деб баҳоланаётган тилла ва тақинчоқларнинг қаердалиги номаълум. Ҳолат юзасидан тергов ишлари давом этмоқда.
…