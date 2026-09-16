Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади

·27·Дунё
Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доналд Трампнинг бойлиги Оқ уйга қайтиши ортидан 2,7 миллиард долларга кўпайиб, жами 7,3 миллиард долларга етди.
  • Унинг даромадининг асосий манбалари эндиликда криптоиндустрия ва рақамли активлар бўлиб, улардан 2,4 миллиард доллар келмоқда.
  • «Truth Social»даги улуши ҳам президентга яна 2 миллиард доллар қўшиб берди.
  • АҚШ қонунчилигига кўра, президент ва вице-президентга шахсий бизнесини бошқариш тақиқланмаган, бу эса манфаатлар тўқнашувига олиб келмоқда.

АҚШ сиёсий саҳнаси ва глобал молия тизими марказида турган Дональд Трампнинг капитали 2024 йилги президентлик сайловларидаги тарихий ғалабадан сўнг рекорд тезликда ўсиб бормоқда. Нуфузли «Forbes» журналининг янгиланган баҳолаш ҳисоботига кўра, республикачи сиёсатчининг соф бойлиги Оқ уйга қайтиши ортидан бирданига 2,7 миллиард долларга кўпайиб, жами 7,3 миллиард долларга етди. Таҳлилчилар фақатгина сўнгги бир йилнинг ўзида президент капитали 3 миллиард долларга ўсганини қайд этмоқда. Илгари Трамп бойлигининг пойдевори Манҳэттендаги осмонўпар бинолар ва меҳмонхоналар бўлган бўлса, бугун манзара бутунлай ўзгарди: энди унинг асосий даромад драйвери криптоиндустрия ва рақамли активларга айланди.

Энг шов-шувли жиҳати, Трамп бойлигининг қарийб учдан бир қисми — 2,4 миллиард доллари криптовалюта активлари, жумладан, шов-шувли мем-токенлар, «World Liberty Financial» лойиҳаси ҳамда стейблкоин бизнеси ҳисобига тўғри келмоқда. Бундан ташқари, 2024 йилда атиги 3,6 миллион доллар тушум қилиб, 401 миллион долларлик соф зарарга учраган бўлса-да, «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги улуши президентга яна 2 миллиард доллар қўшиб берди. Оилавий даромадлар оқими Мелания Трампнинг китоби, филми ва NFT лойиҳалари орқали ҳам шиддат билан ошган. Бироқ этика бўйича мустақил экспертлар Трамп маъмурияти бир вақтнинг ўзида криптовалюта бозорини давлат томонидан қўллаб-қувватлаб, тартибга солаётгани ва айни чоғда ушбу саноатдан миллиардлаб доллар шахсий даромад олаётганини АҚШ тарихидаги мисли кўрилмаган қонуний манфаатлар тўқнашуви деб атамоқда.

«7,3 миллиард доллар қаердан келди?»: Трамп активларининг тўлиқ харитаси

Актив тури

Баҳоланган қиймати

Асосий манбалар ва тафсилотлар

Криптовалюта ва ликвид маблағлар

$2,4 млрд

$1,1 млрд нақд пул ва ликвид активлар, $709 млн мем-токенлар, $338 млн WLFI токенлари, $235 млн стейблкоин чиқариш бизнеси

Медиа ва ижтимоий тармоқ (TMTG)

$2,0 млрд

«Truth Social» эгаси бўлган Трамп Медиа акциялари (зарар $401 млн бўлишига қарамай бозор нархи юқори)

Гольф-клублар ва курортлар

$1,3 млрд

АҚШ бўйлаб 10 та нуфузли гольф-майдон, жумладан Флоридадаги машҳур «Мар-а-Лаго» қароргоҳи

Кўчмас мулк портфели

$1,2 млрд

Нью-Йорк ва бошқа йирик шаҳарлардаги тижорат бинолари, миноралар ва савдо майдонлари

Лицензиялаш ва бошқарув

$501 млн

Шахсий брендни меҳмонхоналар ва маҳсулотларга ижарага бериш бўйича глобал шартномалар

Шахсий авиапарк ва бошқалар

$131 млн

$11 млн қийматдаги шахсий самолётлар ва вертолётлар, бошқа инвестициявий пакетлар

Суд қарздорликлари ва мажбуриятлар

-$95 млн

Нью-Йорк судининг $500 млн жаримаси бекор қилинган, аммо ёзувчи Э. Джин Кэрролл даъвоси бўйича тўловлар сақланган

Крипто-инқилоб ва оилавий лойиҳалар: «Reuters» очиқлаган рақамлар

Трамп оиласининг янги рақамли молиявий оқими:

  • TRUMP мем-коинларидан $635 млн: Июль ойида президент шахсий декларациясида TRUMP мем-токенларини сотишдан тушган 635 миллион долларлик соф даромадни расман қайд этди;

  • Инвесторлардан 2,3 млрд доллар: «Reuters» суриштируви кўрсатишича, Трамп сиёсий ҳокимиятга қайтгач, унинг оиласи хусусий криптолойиҳалар учун хорижий ва маҳаллий сармоядорлардан камида 2,3 миллиард доллар маблағ жалб қилган;

  • Биринчи хонимнинг медиа-бизнеси: Мелания Трамп ўз номи билан чиққан ҳужжатли фильмидан 10,7 млн доллар, автобиографик китобидан 500 минг доллардан ортиқ ва шахсий NFT тўпламларидан 6 млн доллар соф фойда кўрган;

  • Жей Ди Вэнс портфели: Вице-президент ҳам ўзининг шахсий бестселлер китоби ва стартапларидан ташқари ярим миллион долларгача бўлган Биткоин активларига эгалигини кўрсатди.

АҚШ қонунчилигидаги «тешик»: Нега буни ҳеч ким тўхтата олмайди?

Вашингтон сиёсий тизимидаги энг баҳсли ва муҳокамали муаммо:

  • Президентга истисно: АҚШнинг манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги қатъий қонунлари вазирлар ва конгрессменларга шахсий бизнесини бошқаришни тақиқлайди, аммо бу чеклов Конституция бўйича бевосита Президент ва Вице-президентга татбиқ этилмайди;

  • Қонунчилик ва шахсий фойданинг туташуви: Трамп маъмурияти криптобозорни рағбатлантирувчи ва солиқларни камайтирувчи қарорлар қабул қилаётган бир паллада, бу ислоҳотлар президент оиласининг ўз токенлари ва компаниялари қийматини бир неча баробарга оширмоқда;

  • Суд жарималаридан нажот: Сайлов олдидан 500 миллион долларлик суд тўловлари сабабли ҳисоблари музлатилиш хавфи остида қолган сиёсатчи биргина йил ичида ўзининг молиявий тарихидаги энг юқори чўққи — 7,3 миллиард долларга эришди.

Дональд Трампнинг Оқ уйга қайтиб, бойлигини 7,3 миллиард долларга етказиши уни нафақат даврнинг энг таъсирли сиёсатчиси, балки Қўшма Штатлар тарихидаги энг бой давлат раҳбари мақомига мустаҳкам ўтқазди.

Сизнингча, давлат раҳбарининг криптовалюта ва рақамли активлар бозорини қўллаб-қувватлаб, бир вақтнинг ўзида ушбу соҳадан шахсан юзлаб миллион доллар фойда кўриши очиқ манфаатлар тўқнашувими ёки муваффақиятли тадбиркорнинг қонуний ҳуқуқи? Трампнинг бойлиги унинг президентлик муддати якунигача 10 миллиард долларлик маррани забт эта оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон молияси ҳамда катта сиёсат чатишган ушбу шов-шувли мақолани барча ҳамкасбларингиз, бизнес ҳамкорларингиз ҳамда крипто ихлосмандларига улашинг!

Дональд ТрампКриптовалютаТрамп МедиаТрамп 2024 сайловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Бугун, 08:4538 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилдиБугун, 08:34Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаЕвропанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаБугун, 08:29Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 08:05Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Бугун, 08:00АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди