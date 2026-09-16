Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трампнинг бойлиги Оқ уйга қайтиши ортидан 2,7 миллиард долларга кўпайиб, жами 7,3 миллиард долларга етди.
- Унинг даромадининг асосий манбалари эндиликда криптоиндустрия ва рақамли активлар бўлиб, улардан 2,4 миллиард доллар келмоқда.
- «Truth Social»даги улуши ҳам президентга яна 2 миллиард доллар қўшиб берди.
- АҚШ қонунчилигига кўра, президент ва вице-президентга шахсий бизнесини бошқариш тақиқланмаган, бу эса манфаатлар тўқнашувига олиб келмоқда.
АҚШ сиёсий саҳнаси ва глобал молия тизими марказида турган Дональд Трампнинг капитали 2024 йилги президентлик сайловларидаги тарихий ғалабадан сўнг рекорд тезликда ўсиб бормоқда. Нуфузли «Forbes» журналининг янгиланган баҳолаш ҳисоботига кўра, республикачи сиёсатчининг соф бойлиги Оқ уйга қайтиши ортидан бирданига 2,7 миллиард долларга кўпайиб, жами 7,3 миллиард долларга етди. Таҳлилчилар фақатгина сўнгги бир йилнинг ўзида президент капитали 3 миллиард долларга ўсганини қайд этмоқда. Илгари Трамп бойлигининг пойдевори Манҳэттендаги осмонўпар бинолар ва меҳмонхоналар бўлган бўлса, бугун манзара бутунлай ўзгарди: энди унинг асосий даромад драйвери криптоиндустрия ва рақамли активларга айланди.
Энг шов-шувли жиҳати, Трамп бойлигининг қарийб учдан бир қисми — 2,4 миллиард доллари криптовалюта активлари, жумладан, шов-шувли мем-токенлар, «World Liberty Financial» лойиҳаси ҳамда стейблкоин бизнеси ҳисобига тўғри келмоқда. Бундан ташқари, 2024 йилда атиги 3,6 миллион доллар тушум қилиб, 401 миллион долларлик соф зарарга учраган бўлса-да, «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги улуши президентга яна 2 миллиард доллар қўшиб берди. Оилавий даромадлар оқими Мелания Трампнинг китоби, филми ва NFT лойиҳалари орқали ҳам шиддат билан ошган. Бироқ этика бўйича мустақил экспертлар Трамп маъмурияти бир вақтнинг ўзида криптовалюта бозорини давлат томонидан қўллаб-қувватлаб, тартибга солаётгани ва айни чоғда ушбу саноатдан миллиардлаб доллар шахсий даромад олаётганини АҚШ тарихидаги мисли кўрилмаган қонуний манфаатлар тўқнашуви деб атамоқда.
«7,3 миллиард доллар қаердан келди?»: Трамп активларининг тўлиқ харитаси
Актив тури
Баҳоланган қиймати
Асосий манбалар ва тафсилотлар
Криптовалюта ва ликвид маблағлар
$2,4 млрд
$1,1 млрд нақд пул ва ликвид активлар, $709 млн мем-токенлар, $338 млн WLFI токенлари, $235 млн стейблкоин чиқариш бизнеси
Медиа ва ижтимоий тармоқ (TMTG)
$2,0 млрд
«Truth Social» эгаси бўлган Трамп Медиа акциялари (зарар $401 млн бўлишига қарамай бозор нархи юқори)
Гольф-клублар ва курортлар
$1,3 млрд
АҚШ бўйлаб 10 та нуфузли гольф-майдон, жумладан Флоридадаги машҳур «Мар-а-Лаго» қароргоҳи
Кўчмас мулк портфели
$1,2 млрд
Нью-Йорк ва бошқа йирик шаҳарлардаги тижорат бинолари, миноралар ва савдо майдонлари
Лицензиялаш ва бошқарув
$501 млн
Шахсий брендни меҳмонхоналар ва маҳсулотларга ижарага бериш бўйича глобал шартномалар
Шахсий авиапарк ва бошқалар
$131 млн
$11 млн қийматдаги шахсий самолётлар ва вертолётлар, бошқа инвестициявий пакетлар
Суд қарздорликлари ва мажбуриятлар
-$95 млн
Нью-Йорк судининг $500 млн жаримаси бекор қилинган, аммо ёзувчи Э. Джин Кэрролл даъвоси бўйича тўловлар сақланган
Крипто-инқилоб ва оилавий лойиҳалар: «Reuters» очиқлаган рақамлар
Трамп оиласининг янги рақамли молиявий оқими:
TRUMP мем-коинларидан $635 млн: Июль ойида президент шахсий декларациясида TRUMP мем-токенларини сотишдан тушган 635 миллион долларлик соф даромадни расман қайд этди;
Инвесторлардан 2,3 млрд доллар: «Reuters» суриштируви кўрсатишича, Трамп сиёсий ҳокимиятга қайтгач, унинг оиласи хусусий криптолойиҳалар учун хорижий ва маҳаллий сармоядорлардан камида 2,3 миллиард доллар маблағ жалб қилган;
Биринчи хонимнинг медиа-бизнеси: Мелания Трамп ўз номи билан чиққан ҳужжатли фильмидан 10,7 млн доллар, автобиографик китобидан 500 минг доллардан ортиқ ва шахсий NFT тўпламларидан 6 млн доллар соф фойда кўрган;
Жей Ди Вэнс портфели: Вице-президент ҳам ўзининг шахсий бестселлер китоби ва стартапларидан ташқари ярим миллион долларгача бўлган Биткоин активларига эгалигини кўрсатди.
АҚШ қонунчилигидаги «тешик»: Нега буни ҳеч ким тўхтата олмайди?
Вашингтон сиёсий тизимидаги энг баҳсли ва муҳокамали муаммо:
Президентга истисно: АҚШнинг манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги қатъий қонунлари вазирлар ва конгрессменларга шахсий бизнесини бошқаришни тақиқлайди, аммо бу чеклов Конституция бўйича бевосита Президент ва Вице-президентга татбиқ этилмайди;
Қонунчилик ва шахсий фойданинг туташуви: Трамп маъмурияти криптобозорни рағбатлантирувчи ва солиқларни камайтирувчи қарорлар қабул қилаётган бир паллада, бу ислоҳотлар президент оиласининг ўз токенлари ва компаниялари қийматини бир неча баробарга оширмоқда;
Суд жарималаридан нажот: Сайлов олдидан 500 миллион долларлик суд тўловлари сабабли ҳисоблари музлатилиш хавфи остида қолган сиёсатчи биргина йил ичида ўзининг молиявий тарихидаги энг юқори чўққи — 7,3 миллиард долларга эришди.
Дональд Трампнинг Оқ уйга қайтиб, бойлигини 7,3 миллиард долларга етказиши уни нафақат даврнинг энг таъсирли сиёсатчиси, балки Қўшма Штатлар тарихидаги энг бой давлат раҳбари мақомига мустаҳкам ўтқазди.
Сизнингча, давлат раҳбарининг криптовалюта ва рақамли активлар бозорини қўллаб-қувватлаб, бир вақтнинг ўзида ушбу соҳадан шахсан юзлаб миллион доллар фойда кўриши очиқ манфаатлар тўқнашувими ёки муваффақиятли тадбиркорнинг қонуний ҳуқуқи? Трампнинг бойлиги унинг президентлик муддати якунигача 10 миллиард долларлик маррани забт эта оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон молияси ҳамда катта сиёсат чатишган ушбу шов-шувли мақолани барча ҳамкасбларингиз, бизнес ҳамкорларингиз ҳамда крипто ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…