Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота

·67·Дунё
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота

2021 йилда Хитойда яшовчи Сюй Вейнинг ҳикояси бутун дунё эътиборини тортди. Кунмин шаҳрида истиқомат қилувчи 30 ёшли ота ўғли Хаоянга кам учрайдиган Менкес синдроми ташхиси қўйилгач, уни сақлаб қолиш учун тиббиёт ва кимёни мустақил ўрганишга киришди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.

Мeнкес синдроми организмнинг мисни ўзлаштириши ва ундан фойдаланиш жараёнини бузадиган ирсий касаллик ҳисобланади. Хасталик, айниқса, ўғил болаларда кўпроқ учрайди ва оғир ҳолатларда беморлар одатда уч ёшгача яшамаслиги мумкин. Касалликнинг самарали давоси мавжуд эмас, бироқ мис препаратлари айрим ҳолатларда унинг ривожланишини секинлаштириши мумкин.

Шифокорлар Сюй Вейга ўғлига ёрдам бериши мумкин бўлган мис гистидини препарати Хитойда мавжуд эмаслигини айтган. COVID-19 пандемияси сабабли хорижга бориб даволаниш имконияти ҳам чекланган эди. Шундан сўнг ота интернетдаги, асосан инглиз тилидаги илмий ва тиббий материалларни таржима дастурлари ёрдамида ўрганиб, препаратни тайёрлаш йўлини излай бошлади.

Сюй Вей отасининг спорт залида кичик лаборатория ташкил қилиб, зарур ускуналарни харид қилди. Тахминан олти ҳафталик изланиш ва тажрибалардан сўнг у мис гистидинининг дастлабки намунасини тайёрлашга муваффақ бўлди. Препаратни аввал қуёнларда синаб кўрди, кейин эса ўз танасида текширди. Шундан кейингина уни ўғлига беришни бошлади.

Сюй Вейнинг айтишича, даволаш бошланганидан тахминан икки ҳафта ўтиб, ўғлининг айрим қон таҳлиллари яхшиланган. Бироқ мис гистидини касалликни тўлиқ даволайдиган восита эмас, балки унинг ривожланишини секинлаштириш ва айрим аломатларни енгиллаштиришга ёрдам берувчи препарат ҳисобланади.

Отанинг қатъияти кейинчалик биотехнология соҳасидаги мутахассислар эътиборини ҳам тортди. VectorBuilder компанияси ва Lantu тадқиқотчилари Менкес синдроми учун ген терапияси устида ҳамкорликда иш бошлади. Кейинчалик Хаоян ушбу йўналишдаги тажрибавий ген терапияси дастурида иштирок этди.

Сюй Вейнинг ҳикояси ноёб касалликларга чалинган беморлар учун даволаш усулларини излашда ота-оналарнинг қатъияти қанчалик катта аҳамиятга эга бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Унинг мақсади нафақат ўз фарзандига ёрдам бериш, балки Менкес синдроми билан курашаётган бошқа болалар учун ҳам самарали даволаш усулларини топишга ҳисса қўшишдан иборат бўлди.

Менкес синдромиген терапиясибиотехнологияМис гистидинCOVID-19EuronewsХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБугун, 14:4722 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этдиБугун, 14:31Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиТрамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиБугун, 14:28АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:12Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиБугун, 12:42Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда