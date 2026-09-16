38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Конгрессининг Буджет бошқармаси маълумотларига кўра, 1-август ҳолатига АҚШнинг Эронга қарши жанговар амалиётлари тахминан 38 миллиард долларга тушган.
- Бу харажатлар қурол-аслаҳалар, йўқотилган ҳарбий техника ўрнини қоплаш ва логистика хизматларини ўз ичига олади.
- Беш ойлик уруш давомида АҚШ ўзининг ТААД тизимларининг қарийб 80 фоизини, «Патриот» ракеталарининг ярмини ва «Томаҳавк» қанотли ракеталари захирасининг тенг ярмини ишлатиб бўлди.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий можаро нафақат Яқин Шарқни олов ичида қолдирди, балки дунёнинг энг қудратли ҳарбий машинаси бўлган Пентагоннинг молиявий ва стратегик ресурсларини ҳалокатли даражада сиқиб чиқармоқда. АҚШ Конгрессининг Бюджет бошқармаси (CBO) эълон қилган шошилинч ҳисоботга кўра, жорий йилнинг 1 августига қадар АҚШнинг Эронга қарши олиб борган жанговар амалиётлари расман қарийб 38 миллиард долларга тушди. Ушбу улкан сумма сарфланган қурол-аслаҳалар, йўқотилган ҳарбий техника ўрнини қоплаш, парвоз соатларини ошириш, ёқилғи ва махсус логистика таъминотини ўз ичига олади.
Бироқ энг даҳшатли ҳақиқат молиядан ҳам чуқурроқ: АҚШ 5 ойлик уруш давомида ўзининг энг муҳим ракетага қарши мудофаа захиралари — THAAD тизимларининг қарийб 80 фоизини, «Patriot» ракеталарининг ярмини ва дунёдаги «Tomahawk» қанотли ракеталари захирасининг тенг ярмини ишлатиб бўлди. Бунинг оқибатида Пентагоннинг нафақат Яқин Шарқда, балки Европа ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги мудофаа имкониятлари кескин заифлашди.
Хўш, Вашингтон ушбу уруш учун ҳар ой қанча маблағ сарфламоқда, 1,15 триллион долларлик мудофаа бюджети Пентагонни қутқара оладими ва қурол-аслаҳаларнинг бўшаб қолган омборлари АҚШ миллий хавфсизлигига қандай хавф туғдирмоқда?
«Ҳар ойга 3 миллиард доллар»: Уруш нархи рақамларда
Конгресс Бюджет бошқармаси тақдим этган молиявий харажатлар динамикаси:
Кўрсаткич / Харажат йўналиши
Ҳажми ва муддати
Тафсилотлар
Жами ҳарбий харажатлар
~$38 миллиард
1 август 2026 йил ҳолатига кўра амалиётлар, ёқилғи ва йўқотишлар
Илк интенсив босқич
Бир ойдан ортиқроқ
Эронга қарши кенг кўламли зарбаларнинг энг қайноқ даври
Ойлик қўшимча харажат
$2 млрд дан $3 млрд гача
Май-июнь темпида $2 млрд, июль шиддати такрорланса ойига $3 млрд
Оқ уй сўраган қўшимча маблағ
$87,6 миллиард
$67,1 млрд Пентагонга ажратилиши сўралган, ундан $42,3 млрд бевосита урушга
Қабул қилинган мудофаа бюджети
$1,15 триллион
Палата қабул қилган бюджет, шундан қўшимча $73 млрд Эрон урушига
«Омборлар бўшаб қолди»: АҚШнинг қудратли ракеталари тугамоқда
Етакчи ахборот агентликлари фош этган қурол тақчиллиги:
THAAD ва Patriot тизимларининг тугаши: CNN хабарига кўра, беш ойлик шиддатли жанглар давомида АҚШ ўзининг энг замонавий THAAD тутувчи ракеталарининг қарийб 80 фоизини ва «Patriot» захираларининг қарийб ярмини учириб бўлди;
Tomahawk ва ATACMS захиралари критик нуқтада: «Reuters» агентлиги Пентагоннинг ATACMS ва юқори аниқликдаги Precision Strike Missile ракеталари деярли бутунлай тугаганини, шунингдек дунё бўйлаб мавжуд «Tomahawk» қанотли ракеталарининг ярми сарфланганини маълум қилди;
Ҳарбий базаларнинг вайрон бўлиши: «The Washington Post»нинг қайд этишича, расмий ҳисоб-китобларда Эрон ҳужумлари оқибатида Яқин Шарқдаги зарар кўрган Америка ҳарбий базаларини тиклаш харажатлари ҳатто тўлиқ ҳисобга олинмаган.
Глобал мудофаа қалқонининг дарз кетиши: Европа ва Осиё ҳимоясиз қолдими?
Пентагоннинг Яқин Шарққа боғланиб қолиши келтириб чиқарган геосиёсий оқибатлар:
«New York Times»нинг огоҳлантириши: Ҳарбий кемалар, қирувчи самолётлар ва асосий ҲҲМ тизимларининг шошилинч равишда Яқин Шарққа ташланиши АҚШнинг Европа ва Осиёдаги стратегик позицияларини сезиларли даражада заифлаштириб қўйди;
Хитой ва Россия учун имконият: Мудофаа тизимларининг Форс кўрфазига тўпланиши сабабли Вашингтон Тайвань бўғози ва Шарқий Европада эҳтимолий инқирозларга тезкор жавоб бериш қобилиятини вақтинча бой бермоқда;
Пит Хегсет ва Оқ уйнинг эътирофи: Пентагон раҳбари Пит Хегсет кампания аллақачон 37,5 млрд долларга тушганини тасдиқлаган бўлса, Конгресс маблағ ажратмаган тақдирда ҳарбийларга бошқа глобал дастурларни кескин қисқартиришга тўғри келиши очиқланди.
Эронга қарши олиб борилаётган қонли ва қимматбаҳо уруш Американинг ҳарбий саноат мажмуаси чексиз эмаслигини кўрсатиб, Вашингтонни молиявий инқироз ва қурол етишмовчилиги орасидаги энг мураккаб синов қаршисида қолдирди.
Сизнингча, АҚШнинг Эронга қарши урушда ойига 3 миллиард доллар сарфлаб, ракета захираларининг 80 фоизини ишлатиб қўйиши унинг жаҳондаги супердавлат мақомига путур етказадими? Пентагон қуролларининг тугаши фонида ушбу ҳарбий можаро яна қанча давом этиши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геосиёсатининг ушбу энг қайноқ таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда халқаро хавфсизлик ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…