38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди

·12·Дунё
38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Конгрессининг Буджет бошқармаси маълумотларига кўра, 1-август ҳолатига АҚШнинг Эронга қарши жанговар амалиётлари тахминан 38 миллиард долларга тушган.
  • Бу харажатлар қурол-аслаҳалар, йўқотилган ҳарбий техника ўрнини қоплаш ва логистика хизматларини ўз ичига олади.
  • Беш ойлик уруш давомида АҚШ ўзининг ТААД тизимларининг қарийб 80 фоизини, «Патриот» ракеталарининг ярмини ва «Томаҳавк» қанотли ракеталари захирасининг тенг ярмини ишлатиб бўлди.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий можаро нафақат Яқин Шарқни олов ичида қолдирди, балки дунёнинг энг қудратли ҳарбий машинаси бўлган Пентагоннинг молиявий ва стратегик ресурсларини ҳалокатли даражада сиқиб чиқармоқда. АҚШ Конгрессининг Бюджет бошқармаси (CBO) эълон қилган шошилинч ҳисоботга кўра, жорий йилнинг 1 августига қадар АҚШнинг Эронга қарши олиб борган жанговар амалиётлари расман қарийб 38 миллиард долларга тушди. Ушбу улкан сумма сарфланган қурол-аслаҳалар, йўқотилган ҳарбий техника ўрнини қоплаш, парвоз соатларини ошириш, ёқилғи ва махсус логистика таъминотини ўз ичига олади.

Бироқ энг даҳшатли ҳақиқат молиядан ҳам чуқурроқ: АҚШ 5 ойлик уруш давомида ўзининг энг муҳим ракетага қарши мудофаа захиралари — THAAD тизимларининг қарийб 80 фоизини, «Patriot» ракеталарининг ярмини ва дунёдаги «Tomahawk» қанотли ракеталари захирасининг тенг ярмини ишлатиб бўлди. Бунинг оқибатида Пентагоннинг нафақат Яқин Шарқда, балки Европа ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги мудофаа имкониятлари кескин заифлашди.

Хўш, Вашингтон ушбу уруш учун ҳар ой қанча маблағ сарфламоқда, 1,15 триллион долларлик мудофаа бюджети Пентагонни қутқара оладими ва қурол-аслаҳаларнинг бўшаб қолган омборлари АҚШ миллий хавфсизлигига қандай хавф туғдирмоқда?

«Ҳар ойга 3 миллиард доллар»: Уруш нархи рақамларда

Конгресс Бюджет бошқармаси тақдим этган молиявий харажатлар динамикаси:

Кўрсаткич / Харажат йўналиши

Ҳажми ва муддати

Тафсилотлар

Жами ҳарбий харажатлар

~$38 миллиард

1 август 2026 йил ҳолатига кўра амалиётлар, ёқилғи ва йўқотишлар

Илк интенсив босқич

Бир ойдан ортиқроқ

Эронга қарши кенг кўламли зарбаларнинг энг қайноқ даври

Ойлик қўшимча харажат

$2 млрд дан $3 млрд гача

Май-июнь темпида $2 млрд, июль шиддати такрорланса ойига $3 млрд

Оқ уй сўраган қўшимча маблағ

$87,6 миллиард

$67,1 млрд Пентагонга ажратилиши сўралган, ундан $42,3 млрд бевосита урушга

Қабул қилинган мудофаа бюджети

$1,15 триллион

Палата қабул қилган бюджет, шундан қўшимча $73 млрд Эрон урушига

«Омборлар бўшаб қолди»: АҚШнинг қудратли ракеталари тугамоқда

Етакчи ахборот агентликлари фош этган қурол тақчиллиги:

  • THAAD ва Patriot тизимларининг тугаши: CNN хабарига кўра, беш ойлик шиддатли жанглар давомида АҚШ ўзининг энг замонавий THAAD тутувчи ракеталарининг қарийб 80 фоизини ва «Patriot» захираларининг қарийб ярмини учириб бўлди;

  • Tomahawk ва ATACMS захиралари критик нуқтада: «Reuters» агентлиги Пентагоннинг ATACMS ва юқори аниқликдаги Precision Strike Missile ракеталари деярли бутунлай тугаганини, шунингдек дунё бўйлаб мавжуд «Tomahawk» қанотли ракеталарининг ярми сарфланганини маълум қилди;

  • Ҳарбий базаларнинг вайрон бўлиши: «The Washington Post»нинг қайд этишича, расмий ҳисоб-китобларда Эрон ҳужумлари оқибатида Яқин Шарқдаги зарар кўрган Америка ҳарбий базаларини тиклаш харажатлари ҳатто тўлиқ ҳисобга олинмаган.

Глобал мудофаа қалқонининг дарз кетиши: Европа ва Осиё ҳимоясиз қолдими?

Пентагоннинг Яқин Шарққа боғланиб қолиши келтириб чиқарган геосиёсий оқибатлар:

  • «New York Times»нинг огоҳлантириши: Ҳарбий кемалар, қирувчи самолётлар ва асосий ҲҲМ тизимларининг шошилинч равишда Яқин Шарққа ташланиши АҚШнинг Европа ва Осиёдаги стратегик позицияларини сезиларли даражада заифлаштириб қўйди;

  • Хитой ва Россия учун имконият: Мудофаа тизимларининг Форс кўрфазига тўпланиши сабабли Вашингтон Тайвань бўғози ва Шарқий Европада эҳтимолий инқирозларга тезкор жавоб бериш қобилиятини вақтинча бой бермоқда;

  • Пит Хегсет ва Оқ уйнинг эътирофи: Пентагон раҳбари Пит Хегсет кампания аллақачон 37,5 млрд долларга тушганини тасдиқлаган бўлса, Конгресс маблағ ажратмаган тақдирда ҳарбийларга бошқа глобал дастурларни кескин қисқартиришга тўғри келиши очиқланди.

Эронга қарши олиб борилаётган қонли ва қимматбаҳо уруш Американинг ҳарбий саноат мажмуаси чексиз эмаслигини кўрсатиб, Вашингтонни молиявий инқироз ва қурол етишмовчилиги орасидаги энг мураккаб синов қаршисида қолдирди.

Сизнингча, АҚШнинг Эронга қарши урушда ойига 3 миллиард доллар сарфлаб, ракета захираларининг 80 фоизини ишлатиб қўйиши унинг жаҳондаги супердавлат мақомига путур етказадими? Пентагон қуролларининг тугаши фонида ушбу ҳарбий можаро яна қанча давом этиши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геосиёсатининг ушбу энг қайноқ таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда халқаро хавфсизлик ихлосмандларига улашинг!

АҚШ-Эрон соқинлигиПентагон молиявий харажатлариTHAADPatriot
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Си Цзиньпин Вашингтонга келмоқда — Трамп Хитой билан улкан келишув тайёрлаяптими?Бугун, 08:45Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаЕвропанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаБугун, 08:29Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиБугун, 08:18Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 08:05Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Бугун, 08:00АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаБугун, 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди