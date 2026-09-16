Тошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилди
Пойтахт марказида ҳаракатланадиган ҳайдовчилар ва йўловчилар диққатига: 16 сентябрь куни Тошкентнинг энг гавжум ва марказий нуқталаридан бирида транспорт ҳаракати вақтинчалик тўлиқ тўхтатилди. Шаҳар марказида кенг кўламли бадиий фильм суратга олиш ишлари олиб борилаётгани муносабати билан, «Hyatt Regency Tashkent» меҳмонхонаси ҳамда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси яқинидаги иккита асосий кўча қисми кун бўйи автомобиллар учун ёпиқ бўлади. Махсус кинолойиҳанинг ижодий жараёнлари сабабли чекловлар эрталаб соат 09:00 дан бошлаб кундузги 16:00 га қадар амал қилади. Йўлларнинг ёпилиши марказий чорраҳаларда, хусусан, Мустақиллик ва Амир Темур шоҳкўчаларига туташ ҳудудларда катта тирбандликларни келтириб чиқариши мумкинлиги сабабли ҳайдовчиларга олдиндан айланма йўллардан фойдаланиш қатъий тавсия этилмоқда.
Хўш, айнан қайси кўча қисмларида ҳаракат чекланган, киноижодкорлар қандай фильмни суратга олмоқда ва ҳайдовчилар тирбандликда қолиб кетмаслик учун қандай йўналишларни танлаши лозим?
Ҳаракат чекланган аниқ манзиллар ва вақт оралиғи
Пойтахт маъмурияти ва йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати огоҳлантирган асосий чеклов ҳудудлари:
Амал қилиш вақти: Чекловлар 16 сентябрь куни эрталаб соат 09:00 дан кундузги 16:00 гача бўлган вақт оралиғида кучда бўлади;
Зарафшон кўчаси қисми: «Hyatt Regency Tashkent» меҳмонхонасининг расмий назорат-ўтказиш пунктидан (КПП) Мустақиллик шоҳкўчасигача бўлган йўл қисми барча турдаги транспорт воситалари учун тўлиқ ёпилган;
Истиқлол кўчаси қисми: Амир Темур шоҳкўчаси кесишмасидан Буюк Турон кўчасигача (Миллий кутубхона ён-атрофи) бўлган оралиқда машиналар қатнови вақтинчалик тўхтатилган;
Пиёдалар ва махсус хизматлар: Суратга олиш майдони хавфсизлик ленталари билан ўраб олинган бўлиб, фақат суратга олиш гуруҳи ва тезкор хизмат транспортларининг назорат остида кириши таъминланади.
Пойтахт марказидаги киномайдон: Нима суратга олинмоқда?
Кенг кўламли суратга олиш ишлари ортидаги тафсилотлар:
Масштабли лойиҳа: Маълумотларга кўра, шаҳар марказидаги ушбу тарихий ва замонавий локацияларда йирик бюджетли бадиий фильм саҳналари тасвирга туширилмоқда;
Шаҳар эстетикаси ва манзараси: Hyatt Regency меҳмонхонаси ва Миллий кутубхона архитектурасининг кино кадрларида акс этиши фильмнинг визуал салмоғини ошириш учун танланган;
Хавфсизлик чоралари: Махсус техникалар, камера кранлари ва актёрлар иштирокидаги динамик саҳналар хавфсиз кечиши учун йўлларни тўлиқ бўшатиш зарурати юзага келган.
Ҳайдовчиларга тавсия: Тирбандликлардан қандай сақланиш мумкин?
Йўлдаги ноқулайликларни четлаб ўтиш бўйича муҳим кўрсатмалар:
Айланма йўлларни танланг: Марказ томон ҳаракатланаётган ҳайдовчиларга Амир Темур, Навоий ҳамда Шароф Рашидов кўчаларининг очиқ қисмларидан фойдаланиш тавсия этилади;
Навигатор дастурларини янгиланг: Йўлга чиқишдан аввал «Яндекс Карты» ёки бошқа онлайн хариталар орқали тирбандлик даражасини ва муқобил йўналишларни олдиндан текшириб олиш мақсадга мувофиқ;
Жамоат транспортига устуворлик: Имкон қадар тиғиз соатларда марказий ҳудудларга шахсий автомобилда эмас, метро транспорти орқали етиб бориш вақтни тежашга ёрдам беради.
Пойтахт кўчаларининг кино ижодкорлари учун очилиши Тошкентнинг халқаро ва миллий кино саноати марказига айланаётганидан далолат беради, бироқ кун давомида кутилаётган транспорт зичлиги ҳайдовчилардан юқори ҳушёрлик ва сабрни талаб этади.
Сизнингча, Тошкентнинг қоқ марказида фильм суратга олиш учун кўчаларни кун бўйи ёпиб қўйиш шаҳар транспорт оқими учун қанчалик оқилона қарор — бундай суратга олиш ишларини дам олиш кунлари ёки тунда ўтказиш тўғрироқ эмасмиди? Бугун пойтахт марказидаги тирбандликларга дуч келдингизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим огоҳлантиришни ҳозироқ рулдаги барча яқинларингиз, ҳамкасбларингиз ҳамда ҳайдовчи дўстларингизга улашиб, уларни тирбандликдан сақлаб қолинг!
Изоҳлар 0
…