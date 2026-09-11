«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...

·3·Маданият
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...

Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи, йиллар давомида оналик бахти сари оғир синов ва матонатли йўлни босиб ўтган хонанда Муниса Ризаева фарзанди Алекснинг келажаги борасидаги энг баҳсли саволга ниҳоят очиқ жавоб берди. Ижтимоий тармоқларда аллақачон машҳур юлдуз онасидан ҳам кўпроқ эътибор ва муҳаббат қозонаётган кичик Алекснинг съёмка майдонларида катта бўлаётгани мухлисларда улкан қизиқиш уйғотмоқда. Олдинроқ «фарзандимни асло санъаткор қилмайман» деб қатъий баёнот берган хонанда бугун бу фикридан қайтдими? Шоу-бизнеснинг шафқатсиз қонунларини ўз танасида ҳис қилган машҳур она нима учун ўз қарорини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди ва кўчада одамлар Муниса қолиб Алексни таниб олаётгани юлдузли оилада қандай ўзгариш яратмоқда?

Триумф ва шуҳрат тўлқини: Онасидан ўзиб кетган кичик Алекс

Муниса Ризаеванинг ҳаёти оналик мақомига эришганидан сўнг мутлақо янги, ёруғ даврга қадам қўйди:

  • «Муниса қолиб, ҳамма Алекс деяпти»: Хонанда машинада кетаётган лаҳзаларда одамлар ойнадан қараб, юлдуз хонандани эмас, балки унинг кичик ўғлини олқишлаб чақираётганини табассум билан тан олди;

  • Съёмкалар ва прожекторлар остидаги ҳаёт: Гўдаклигиданоқ онаси билан гастроллар, тасвирга олиш майдончалари ва санъат муҳитида улғаяётган болакай табиий равишда саҳна оламига сингиб бормоқда;

  • Онага чексиз боғланиш: Туркияда икки ҳафта давомида узлуксиз бирга бўлган она-бола муносабатлари янада мустаҳкамланиб, Алекс бир лаҳза ҳам онасисиз қололмайдиган даражада меҳр қуршовида улғаймоқда.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Санъат азоблари ва онанинг қатъий тақиқи

Мунисанинг илгари ўз ўғлини саҳнадан узоқ тутиш истаги бежиз пайдо бўлмаган:

  • Шоу-бизнеснинг кўринмас жароҳатлари: Муниса Ризаева ўзбек санъати чўққисига чиққунга қадар мислсиз ғийбатлар, ҳасад, психологик босим ва туҳматларни бошидан кечирган;

  • Фарзандни ҳимоя қилиш инстинкти: Бу машаққатли ва совуқ саҳна саҳросини яхши билган она сифатида у фарзандининг худди шундай азобли йўлни босиб ўтишини, юраги парчаланишини истамаган эди;

  • «Болам бу йўлдан юрмайди» қарори: Шу сабабли юлдуз интервьюларида Алекснинг мутлақо бошқа, тинч ва хавфсиз соҳа вакили бўлишини орзу қилганини очиқ билдириб келган.

Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Она хоҳиши ва Яратганнинг тақдири

Бироқ ҳаёт ҳақиқати ва оналик муҳаббати Мунисанинг қарашларини яна бир бор илоҳий тақдирга бўйсундиришга ундади:

  • «Ҳар кимнинг ўз миссияси бор»: Хонанда инсон дунёга ўз вазифаси билан келишини, агар Алекснинг тақдирига санъат йўли ёзилган бўлса, бунга қарши боролмаслигини мардонавор тан олди;

  • Қаршиликдан қўллаб-қувватлашга: Ўз шахсий хоҳишини фарзандининг иқтидоридан устун қўймаслик қарори оналик матонатининг энг олий намунасидир;

  • Мутлақ муҳаббат: Муниса она сифатида ўз вазифасини фақат чексиз меҳр бериш ва боласининг ҳар қандай танловини суянч бўлиб кутиб олишда кўради.

«Менинг хоҳишим бошқа, лекин ҳар битта инсоннинг ўз миссияси бор. Аллоҳ шунақа яратган. Агар унинг миссияси шу бўлса, қаршилик қилмайман. Мен фақат она сифатида муҳаббат беришим ва қўллаб-қувватлашим мумкин. Ўзим хоҳламасдим, лекин энг асосийси — Аллоҳ нима хоҳласа шу бўлади. Аллоҳга қарши кета олмаймиз», — дея юрагидаги туғёнларни ошкор қилди Муниса Ризаева.

Оналикнинг янги чўққиси ва саҳнадаги келажак

Муниса Ризаеванинг бу сўзлари йиллар давомида курашиб, қийинчиликларни енгган аёлнинг маънавий улғайишини кўрсатди. У ўз фарзандига шахсий мулкидек қарамайди, балки уни Яратганнинг омонати ва эркин шахс сифатида қабул қилади. Агар эртага кичик Алекс қўлига микрофон олиб саҳнага чиқса ҳам, унинг ортида нафақат машҳур хонанда, балки ўз хоҳишларини фарзандининг бахти учун қурбон қилишга тайёр бўлган буюк она туриши аниқ.

Сизнингча, ота-она ўз фарзандининг касб танловига қаттиқ аралашиши керакми ёки Муниса Ризаева каби тақдирга ва боланинг эркин хоҳишига йўл бериш тўғрими? Кўчаларда онасидан кўра кўпроқ мухлислар эътиборини тортаётган Алекс келажакда онасининг шуҳратини янгилай оладими? Ўз самимий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва оналик меҳри ҳамда оилавий қадриятлар акс этган ушбу таъсирли мақолани яқинларингизга улашинг!

Муниса РизаеваАлексОта-она ва фарзандШоу-бизнесОилавий қадриятларОта-она муҳаббатиИжтимоий тармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...Бугун, 11:03Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Бугун, 08:47Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиБугун, 04:44Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумБугун, 01:15Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиБугун, 00:01Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)