«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Ўзбек эстрадасининг ёрқин юлдузи, йиллар давомида оналик бахти сари оғир синов ва матонатли йўлни босиб ўтган хонанда Муниса Ризаева фарзанди Алекснинг келажаги борасидаги энг баҳсли саволга ниҳоят очиқ жавоб берди. Ижтимоий тармоқларда аллақачон машҳур юлдуз онасидан ҳам кўпроқ эътибор ва муҳаббат қозонаётган кичик Алекснинг съёмка майдонларида катта бўлаётгани мухлисларда улкан қизиқиш уйғотмоқда. Олдинроқ «фарзандимни асло санъаткор қилмайман» деб қатъий баёнот берган хонанда бугун бу фикридан қайтдими? Шоу-бизнеснинг шафқатсиз қонунларини ўз танасида ҳис қилган машҳур она нима учун ўз қарорини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлди ва кўчада одамлар Муниса қолиб Алексни таниб олаётгани юлдузли оилада қандай ўзгариш яратмоқда?
Триумф ва шуҳрат тўлқини: Онасидан ўзиб кетган кичик Алекс
Муниса Ризаеванинг ҳаёти оналик мақомига эришганидан сўнг мутлақо янги, ёруғ даврга қадам қўйди:
«Муниса қолиб, ҳамма Алекс деяпти»: Хонанда машинада кетаётган лаҳзаларда одамлар ойнадан қараб, юлдуз хонандани эмас, балки унинг кичик ўғлини олқишлаб чақираётганини табассум билан тан олди;
Съёмкалар ва прожекторлар остидаги ҳаёт: Гўдаклигиданоқ онаси билан гастроллар, тасвирга олиш майдончалари ва санъат муҳитида улғаяётган болакай табиий равишда саҳна оламига сингиб бормоқда;
Онага чексиз боғланиш: Туркияда икки ҳафта давомида узлуксиз бирга бўлган она-бола муносабатлари янада мустаҳкамланиб, Алекс бир лаҳза ҳам онасисиз қололмайдиган даражада меҳр қуршовида улғаймоқда.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Санъат азоблари ва онанинг қатъий тақиқи
Мунисанинг илгари ўз ўғлини саҳнадан узоқ тутиш истаги бежиз пайдо бўлмаган:
Шоу-бизнеснинг кўринмас жароҳатлари: Муниса Ризаева ўзбек санъати чўққисига чиққунга қадар мислсиз ғийбатлар, ҳасад, психологик босим ва туҳматларни бошидан кечирган;
Фарзандни ҳимоя қилиш инстинкти: Бу машаққатли ва совуқ саҳна саҳросини яхши билган она сифатида у фарзандининг худди шундай азобли йўлни босиб ўтишини, юраги парчаланишини истамаган эди;
«Болам бу йўлдан юрмайди» қарори: Шу сабабли юлдуз интервьюларида Алекснинг мутлақо бошқа, тинч ва хавфсиз соҳа вакили бўлишини орзу қилганини очиқ билдириб келган.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Она хоҳиши ва Яратганнинг тақдири
Бироқ ҳаёт ҳақиқати ва оналик муҳаббати Мунисанинг қарашларини яна бир бор илоҳий тақдирга бўйсундиришга ундади:
«Ҳар кимнинг ўз миссияси бор»: Хонанда инсон дунёга ўз вазифаси билан келишини, агар Алекснинг тақдирига санъат йўли ёзилган бўлса, бунга қарши боролмаслигини мардонавор тан олди;
Қаршиликдан қўллаб-қувватлашга: Ўз шахсий хоҳишини фарзандининг иқтидоридан устун қўймаслик қарори оналик матонатининг энг олий намунасидир;
Мутлақ муҳаббат: Муниса она сифатида ўз вазифасини фақат чексиз меҳр бериш ва боласининг ҳар қандай танловини суянч бўлиб кутиб олишда кўради.
«Менинг хоҳишим бошқа, лекин ҳар битта инсоннинг ўз миссияси бор. Аллоҳ шунақа яратган. Агар унинг миссияси шу бўлса, қаршилик қилмайман. Мен фақат она сифатида муҳаббат беришим ва қўллаб-қувватлашим мумкин. Ўзим хоҳламасдим, лекин энг асосийси — Аллоҳ нима хоҳласа шу бўлади. Аллоҳга қарши кета олмаймиз», — дея юрагидаги туғёнларни ошкор қилди Муниса Ризаева.
Оналикнинг янги чўққиси ва саҳнадаги келажак
Муниса Ризаеванинг бу сўзлари йиллар давомида курашиб, қийинчиликларни енгган аёлнинг маънавий улғайишини кўрсатди. У ўз фарзандига шахсий мулкидек қарамайди, балки уни Яратганнинг омонати ва эркин шахс сифатида қабул қилади. Агар эртага кичик Алекс қўлига микрофон олиб саҳнага чиқса ҳам, унинг ортида нафақат машҳур хонанда, балки ўз хоҳишларини фарзандининг бахти учун қурбон қилишга тайёр бўлган буюк она туриши аниқ.
Сизнингча, ота-она ўз фарзандининг касб танловига қаттиқ аралашиши керакми ёки Муниса Ризаева каби тақдирга ва боланинг эркин хоҳишига йўл бериш тўғрими? Кўчаларда онасидан кўра кўпроқ мухлислар эътиборини тортаётган Алекс келажакда онасининг шуҳратини янгилай оладими? Ўз самимий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва оналик меҳри ҳамда оилавий қадриятлар акс этган ушбу таъсирли мақолани яқинларингизга улашинг!
…